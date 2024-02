La Palestra Maggiore di Leinì diventa la casa della danza sportiva

La vibrante atmosfera della danza sportiva prende vita presso la Palestra Maggiore della Cittadella dello Sport di Leinì il prossimo 17 e 18 Febbraio 2024, con una competizione di straordinaria portata e diversità. Organizzata con passione e impegno da ASD E.M. Studio Danza, a cura di Marina Persano e Bellomo Bruno, insieme a SSD Ali di Vetro, guidata da Anna Di Tommaso e Michele Gildone, l'evento promette emozioni e talento ineguagliabili.

Le specialità in gara abbracciano l'anima della danza in tutte le sue forme: dal liscio tradizionale al ballo da sala, dal latin style alle danze accademiche, fino alle danze caraibiche in coppia e shine, culminando con il caribbean show dance.

Un'attenzione particolare è riservata alle danze paralimpiche, che rivelano la forza e la grinta degli atleti in un'emozionante manifestazione di inclusione e talento.

Parteciperanno atleti da tutto il Piemonte, fin dalla tenera età di 5 anni, condividendo la loro passione per la danza in un contesto di competizione sana e stimolante. Le iscrizioni per gli atleti rimarranno aperte fino al 12 Febbraio offrendo a tutti l'opportunità di partecipare a questa straordinaria esperienza.

L'evento è fiore all'occhiello del panorama della danza sportiva piemontese, con il patrocinio e il sostegno del Coordinamento Italiano Danza Sportiva (CIDS), dell'Attività Sportive Confederate (ASC) e dei Maestri Italiani Danza Sportiva (MIDAS).

Sarà possibile assistere come pubblico alla due giorni di competizioni recandosi direttamente presso la Palestra Maggiore di Via Volpiano 38 a Leinì (TO).

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni, si prega di contattare:

Maestra Marina Persano (Danze Nazionali, Latino Show, Latin Style e Danze Coreografiche): 348-2651392 Maestra Anna Di Tommaso (Danze Caraibiche): 393-8670725

Orari:

17 febbraio 2024:

Apertura Palazzetto: ore 14

Inizio competizione: ore 15

18 febbraio 2024: