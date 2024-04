Volley A1/F: Mason saluta la Wash4green Pinerolo, ma arriva Bracchi?

Dopo Tessa Polder, anche Chiara Mason saluta la Wash4green Pinerolo. La schiacciatrice veneta era arrivata a metà gennaio, dall’Itas Trentino, per rinforzare la banda, orfana di D’Odorico e Bussoli. Il suo contributo è stato prezioso, soprattutto dopo l’infortunio di Ungureanu: lei e Sorokaite erano le uniche schiacciatrici di ruolo.

In un post sulla sua pagina Facebook, Mason ha ringraziato compagne, staff e i mitici Pinerolo Boys, sottolineando come “Mi mancherà questo gruppo di pazze scatenate! Orgogliosa di aver condiviso questo pezzo di cammino con voi”. Rumors di mercato però parlano di un rinforzo importante proprio in banda, per la prossima stagione, dopo la pressoché certa Elena Perinelli, sono salite le quotazioni di Martina Bracchi. Talento 22enne, esploso quest’anno a Busto Arsizio, dove ha giocato sia schiacciatrice, che opposto, Bracchi ha collezionato 326 punti e le sue prestazioni le sono valse la convocazione in nazionale, sotto la guida di Julio Velasco, ct con cui ha iniziato la stagione in Lombardia, prima che prendesse la guida delle azzurre. La giovane piacentina era nelle mire di Casalmaggiore, che però ha ceduto il titolo di A1 al Cuneo, aprendo a Pinerolo una strada, che la società al momento non conferma.

Aggiornamento delle 18

Anche Ungureanu poco fa, sulla sua pagina Facebook ha lasciato un messaggio di saluto per Pinerolo, che non sa di addio, ma di arrivederci: “Grazie Pinerolo, mi hai insegnato tanto in questi due anni. Grazie a tutti quelli che ho incontrato durante il mio cammino qui e un applauso speciale al pubblico e ai tifosi che non hanno mai smesso di stupirmi”