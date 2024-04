Simone Cristicchi e Amara in concerto il Seven Springs

Il Seven Springs prosegue il 16 aprile con Simone Cristicchi e Amara.

Cantautore, scrittore e fumettista, affascinato dal buddhismo e dal cristianesimo ortodosso, Cristicchi è noto al grande pubblico per le sue apparizioni al Festival di Sanremo. Definita “cantautrice dell’anima”, Amara ha collaborato con Fiorella Mannoia, Ornella Vanoni ed Elodie. Proponendo alcuni brani dal singolare percorso di ricerca di Torneremo ancora - Concerto Mistico per Battiato, i due artisti, tra canzoni, ispirazioni filosofiche e riflessioni, invitano «a riprendersi la lucidità smarrita in questo tempo confuso».