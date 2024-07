Le bontà a tavola con La Baita

Da 60 anni sinonimo di genuinità e artigianalità, La Baita è un’azienda gestita dalla famiglia Pogliano, rinomata e rispettata in tutto il Piemonte, divenuta ormai un punto di riferimento nella tradizione dolciaria locale.

Croissant, biscotti, pasticcini e un'ampia varietà di pasticceria salata e gastronomia: questi sono solo alcuni dei prodotti che ogni giorno i mastri pasticceri creano nei laboratori della Baita. Con sei sedi tra pasticcerie, caffetterie e gastronomie, tutte situate nel circondario torinese, in particolare a Caselle, Settimo Torinese, Ciriè, Venaria e, dall'anno scorso, anche a Rivarolo, La Baita è una presenza consolidata.

Abbiamo incontrato Ilaria Pogliano, la giovane proprietaria della Pasticceria La Baita a Venaria, che ci ha accolti calorosamente e ci ha raccontato un po’ della storia dell’azienda di famiglia.

Come descriveresti il tuo locale in tre parole?

In tre parole... Dolce, perché qui la dolcezza è di casa. Giovane, perché nonostante sia nata 60 anni fa, lo spirito della Baita e delle persone che ci lavorano è sempre stato giovanile e dinamico. E infine, famiglia, non solo perché tutti i Pogliano lavorano e credono in questa azienda, ma anche perché i nostri clienti si sentono accolti in un ambiente autentico e caloroso, come a casa.

Perché avete scelto Hydra e quali sono i vantaggi dell’avere acqua a km 0?

Cinque anni fa abbiamo conosciuto Hydra e da allora è stata presente in tutti i nostri punti vendita. I motivi sono molteplici. Per noi, Hydra è stata una vera rivoluzione: nelle nostre caffetterie facciamo circa 150 caffè al giorno, accompagnati da un bicchierino d’acqua. Questo significava un'enorme quantità di bottiglie di plastica. Grazie all’erogatore d’acqua Hydra, ora possiamo offrire acqua naturale e gasata, a temperatura ambiente o fredda, senza utilizzare plastica. Inoltre, evitiamo problemi come le bottiglie d’acqua frizzante che si sgasano prima dell’apertura, evitando così brutte sorprese per noi e per i nostri clienti. La comodità è stata decisiva nella nostra scelta: non dobbiamo più scaricare pesanti boccioni che occupano molto spazio e sono difficili da trasportare. Ora basta semplicemente mettere un bicchiere sotto l’erogatore e l’acqua è pronta da servire senza alcuno sforzo.

Infine, la qualità del servizio è per noi il vantaggio migliore: lo staff di Hydra è sempre presente ed efficiente, rispondendo a ogni nostra richiesta e controllando frequentemente che tutto funzioni regolarmente per garantirci acqua pura. Ad esempio, quando esauriamo le bombole per l’acqua frizzante, basta una chiamata e ci forniscono subito quelle nuove.

Cosa ne pensano i clienti del locale?

I nostri clienti notano la qualità. Le persone ci scelgono per la bontà dei nostri prodotti e l’acqua non fa eccezione. Con Hydra possiamo offrire acqua pura e buona in tutte le nostre sedi. Inoltre, abbiamo aderito al progetto Hub Water in collaborazione con Hydra: vendiamo borracce a marchio Hub e offriamo acqua gratuita a chi mostra l’app dedicata. Un bel progetto che unisce i nostri valori alla salvaguardia ambientale, rendendo felice la nostra clientela.

Avete intrapreso altre iniziative a favore dell’ambiente?

Siamo molto sensibili al tema ambientale e ci siamo mossi di conseguenza: cerchiamo di limitare gli sprechi in gastronomia, per questo abbiamo scelto di abbandonare le comuni vaschette in plastica o alluminio, adottando confezioni biodegradabili. Inoltre, grazie agli erogatori Hydra, i nostri dipendenti non hanno più bisogno di comprare bottigliette d’acqua: basta portare la propria borraccia per bere acqua buona e pura.

Progetti per il futuro?

In un certo senso, il futuro è già arrivato: avevamo in mente il progetto di aprire un nuovo locale e lo scorso anno, in piena pandemia, ci siamo riusciti. Abbiamo inaugurato un’altra pasticceria con angolo caffetteria a Rivarolo, che speriamo venga apprezzata dai nostri clienti come tutte le altre sedi del nostro gruppo.

Che piatto ci presentate oggi?

I baci di dama. Abbiamo scelto per voi un dolce tipico della pasticceria secca piemontese, dal gusto tradizionale e amato da tutti.

Ricetta "Baci di Dama"

Ingredienti:

3 kg di farina

3 kg di nocciole

3 kg di burro

3 kg di zucchero

Procedimento: Iniziamo pulendo bene le nocciole e ponendole in un frullatore, tritandole fino a ottenere una “farina” fine. A questa aggiungiamo zucchero e farina, mescolando il tutto. Successivamente, ammorbidiamo il burro a mano e uniamolo agli ingredienti secchi. Lavoriamo il composto fino a ottenere un impasto morbido e facile da lavorare. Stendiamo l’impasto con un mattarello fino a uno spessore di 1 cm e ricaviamo delle palline con stampini tondi per dolci. Nel frattempo, riscaldiamo il forno a 200°. Formate tutte le palline, inforniamole per 12-14 minuti. Il segreto per una buona riuscita è far raffreddare bene i baci di dama dopo la cottura, affinché la pasta rimanga compatta.

Presentazione: Uniamo le palline a due a due con una buona crema alla nocciola e i baci di dama sono pronti per essere gustati!