La Wash4green Pinerolo lancia la campagna abbonamenti con vista sull’Europa

Parte oggi, lunedì 22, la campagna abbonamenti della Wash4green Pinerolo con tre appuntamenti dedicati esclusivamente agli abbonati della passata stagione. Potranno rinnovarlo e garantirsi un posto anche il prossimo anno o alla biglietteria del Palazzetto dello Sport di Pinerolo, oggi e domani, dalle 14,30 alle 18,30. O mercoledì 24 al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte, sempre nello stesso orario.

Dal 5 agosto, invece, partirà la possibilità di acquistare nuovi abbonamenti online, tramite questa piattaforma.

Nei giorni scorsi, intanto, sono stati assegnati i numeri di maglia in vista di una stagione che potrebbe consacrare la Wash4green tra le squadre più forti del campionato di A1. La rosa è stata rinforzata per cercare di strappare un posto in una coppa europea, in vista dell’ampliamento del palazzetto di Villafranca.

Sorokaite giocherà nuovamente con l’1, confermati anche il 2 per Cosi, il 3 per Cambi, il 4 per Di Mario, l’8 per Bussoli, il 10 per Moro, il 18 per Akrari. Ruota invece il suo 6, D’Odorico che punta sul 9 per una stagione dal sapore di riscatto, dopo l’infortunio al crociato all’inizio dello scorso campionato. Le nuove invece scenderanno in campo con la maglia 7 per Sylves, la 12 per Bracchi, la 17 per Smarzek, la 23 per Perinelli, la 24 per Moreno e la 28 per Avenia.