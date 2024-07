I Campioni del 16° Trofeo della Mole 2.0: a Torino trionfano Dittmar, Lvova e Lazarte

Si è conclusa questa mattina a Torino la 16° edizione del Trofeo della Mole 2.0 di tennis in carrozzina, torneo internazionale organizzato dalla SSD Volare in collaborazione con ITF International Tennis Federation e FITP Federazione Italiana Tennis e Padel e con il patrocinio di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Città di Torino e Comitato Italiano Paralimpico. La manifestazione è dedicata alla memoria di Mariella Echampe, mamma del Presidente della SSD Volare Paolo Bonino.

Sui campi in terra rossa del Circolo della Stampa – Sporting di Corso Giovanni Agnelli 45 sono stati quindi assegnati i titoli dei tabelloni in singolo. A trionfare, come da pronostico, sono stati il tedesco Anthony Dittmar (testa di serie numero 1) tra gli Open e Viktoriia Lvova (#1) tra le Donne, a cui si è aggiunto Gonzalo Enrique Lazarte (#3) tra i Quad. Il primo ha superato il marocchino Said Himam (#2) per 6-1 6-1, la seconda la britannica Emily Donnan per 6-2 6-3 e il terzo il sudcoreano Myung-Je Kim (#3) per 6-1 6-1.

Nella serata di sabato, invece, si sono disputate le finali del doppio: qui, nella categoria Open, è arrivato il riscatto di Himam in coppia con il francese Romain Boittiaux (6-0 7-5 sugli italiani Marco Pincella e Ivan Tratter), così come la conferma di Lvova in coppia con la sudcoreana Ju-Youn Park (6-1 6-3 sulla francese Sandrine Paulin Cauderon e sulla svizzera Angela Grosswiler) tra le Donne. Tra gli Open, infine, ha avuto la meglio ancora Lazarte in coppia con il connazionale Leandro Oscar Bas (6-1 6-1 sullo spagnolo Job Brenlla e sull'italiana Maria Grazia Lumini).

Come già comunicato ieri, i titoli dei tabelloni di consolazione hanno visto un dominio degli atleti italiani: tra gli Open, infatti, a trionfare è stato Marco Pincella (4-1 4-1 sullo svizzero Roger Baumann), seguito da Vanessa Ricci (4-2 0-4 13-11 su Silvia Morotti) tra le Donne e dal torinese Vincenzo Troilo (4-0 4-3 sullo spagnolo Job Brenlla) tra i Quad.

Grande soddisfazione, per un torneo sempre più grande e importante, è stata espressa al termine delle finali dalla SSD Volare: «È stata - ha commentato il Segretario della società e Responsabile del Trofeo Gianluca Cosentino – un'edizione intensa, non solo per il caldo ma anche per il numero e la qualità delle partite disputate favorite dal maggior numero di atleti iscritti: tutti loro hanno messo in campo un tennis di altissimo livello. Voglio ringraziare tutti i volontari che si sono spesi senza orari, il Circolo della Stampa – Sporting per averci messo nelle migliori condizioni e gli sponsor senza cui nulla sarebbe stato possibile. Il nostro obiettivo è quello di far crescere questo torneo e migliorarlo sotto tutti gli aspetti per farlo tornare ai massimi livelli».