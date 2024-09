Oltre 200 millimetri di acqua e lo Stura si alza di tre metri e mezzo, cresce anche il Po: gli impressionanti numeri dell’ultima pioggia

Il fiume fino a ieri notte aveva una portata praticamente nulla, come spesso accade sul finire dell’estate. A mezzanotte, dati Arpa alla mano, il livello idrometrico era infatti di quattro centimetri, poco più di due dita. Dall’una di notte il fiume ha cominciato a ingrossarsi arrivando alle 6,30 del mattino a superare la soglia di guardia (fissata poco sopra i due metri), poi appena un’ora dopo, quella “di pericolo” (fissata sopra i due metri e mezzo), per raggiungere il suo picco intorno alle ore 9,30 a 3 metri e mezzo.

Un aumento del livello repentino che sta provocando non pochi disagi. Allo stato attuale in provincia di Torino sono 20 comuni che si trovano in stato di pericolo di grado “rosso” a causa della portata dei fiumi. Non solo comuni montani, ma l’allerta arriva fino a Venaria, Borgaro e Caselle.