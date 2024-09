Universiadi, al via il lungo tour della fiaccola olimpica da Torino a New York

Per quasi tre mesi la Fiamma del Sapere girerà l'Europa, toccando Africa e America, per poi tornare in Piemonte e concludere il tour il 13 gennaio. La prima tappa è prevista al Parlamento europeo di Bruxelles, per poi andare a Rabat in Marocco, Roma, New York, Losanna e rientrare in Italia con quattro tappe nazionali, otto regionali e per finire raggiungere a dicembre i cinque comuni sede delle Universiadi insieme a Torino: Pinerolo, Torre Pellice, Pragelato, Sestriere e Bardonecchia. Il 13 gennaio 2025 il rientro a Torino, con partenza dal CUS di via Braccini per finire con l'inaugurazione delle XXXII World University Games Winter.