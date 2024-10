Domenica 13 ottobre la dodicesima edizione di "Una corsa da Re"

Dai giardini della Reggia di Venaria fin nel cuore del parco La Mandria: è tutto pronto per la 12ª edizione di Una corsa da re, appuntamento ormai tradizionale per i runner del Piemonte e non solo, in programma domenica 13 ottobre.

Arte, sport e natura si fondono in un evento organizzato da Base Running in collaborazione con Regione Piemonte, Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, Ente di Gestione delle Aree protette dei Parchi Reali, Parco Naturale La Mandria e Città di Venaria Reale e con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Per soddisfare i runner di tutti i livelli, la gara si compone di quattro distanze.

30 km: Per gli atleti più allenati, un “lungo” ideale tappa di avvicinamento per chi sta preparando una delle grandi Maratone autunnali.

21 km: La Mezza Maratona, che per il secondo anno è certificata “World Athletics” e viene disputata fin dalla prima edizione.

10 km: Per tutti la “classica” di Una Corsa da Re, distanza capace di raccogliere da sola più del 60% delle iscrizioni e regalare emozioni anche a chi vuole camminare, grazie al tempo limite esteso a 2 ore.

4 km: Per chi non se la sente ancora di affrontare una gara ma vuole far parte della grande festa di sport di Una Corsa da Re e per chi vuole partecipare spingendo il passeggino con i propri piccoli o condividere con il proprio amico a quattro zampe un momento di attività fisica, interamente sviluppata all’interno dei Giardini della Reggia di Venaria.

Le gare lunghe, la Mezza Maratona e la 30Km, partiranno domenica alle 9:30, lo start della 4Km sarà invece alle 9.40, mentre quello della 10km alle 9.45. L’arrivo di tutte le corse sarà nel Gran Parterre, uno dei punti più affascinanti per godere della maestosità di colei che è considerata la regina delle Regge Sabaude, Patrimonio dell’Umanità Unesco.

LA CORSA DEL PRINCIPINO – Sabato 12 ottobre (alle 15:30) ritorna anche La Corsa del Principino nel maestoso Gran Parterre, la divertente e coloratissima corsa per i runner del futuro. Possono partecipare tutti i bambini da 0 a 12 anni, le partenze saranno divise in batterie a seconda dell’età. Al termine della gara i partecipanti riceveranno la medaglia di partecipazione, il cappellino ricordo e li attenderà un ricco ristoro a base di gustosa e sana frutta. Anche in questa ricorrenza la corsa dei più piccoli è all’insegna della solidarietà come già avvenuto nella School Run dell’11 aprile scorso in occasione di La Mezza di Torino: “Bambino aiuta Bambino”. La metà delle quote di iscrizione sarà devoluta all’ospedale infantile Regina Margherita.

Sarà possibile iscrivere i bambini con le stesse modalità degli adulti oppure direttamente al Race Village fino a pochi minuti prima della partenza. È ancora possibile iscriversi anche a tutte le distanze per gli adulti: online entro martedì 10 ottobre, presso Base Running Shop di c.so Cairoli 28 a Torino fino a venerdì 11 ottobre, e sabato 12 ottobre direttamente al Race Village di via Mensa a Venaria Reale, aperto per il ritiro pettorali, dalle 10:00 alle 19:00. La mattina della gara, dalle 7:30, sarà possibile iscriversi solo alla Camminata 4Km.

Tutti i partecipanti riceveranno compreso nell’iscrizione un esclusivo Race Gadget targato Diadora. Medaglia da finisher per la 10, 21 e 30km.

Il sito ufficiale della manifestazione è:

https://www.baserunningteam.it/gare/quarta-tappa-maratona-reale-una-corsa-da-re/c79d398d-e78d-4011-b1da-2fcaa9d16a6d/

Info su www.lavenaria.it

PROGRAMMA E ISCRIZIONI

Una Corsa da Re - Corsa del Principino

Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024.

https://www.baserunningteam.it/eventi/ (da verificare)

PROGRAMMA SABATO 12 OTTOBRE – CORSA DEL PRINCIPINO

Ritrovo: dalle ore 14 presso Piazza della Repubblica

Start: ore 15,30

ISCRIZIONI - PREZZO

€ 10 Euro (5 Euro saranno devoluti all’ospedale infantile Regina Margherita)

PROGRAMMA DOMENICA 13 OTTOBRE – UNA CORSA DA RE

4km - 10km – 21km – 30km

RITROVO: dalle ore 07:30 presso Piazza della Repubblica

START: Area Centrale Giardini Reggia di Venaria

21km & 30km, ore 09.30

4km, ore 9.40

10km, ore 9,45

ARRIVO: Gran Parterre della Reggia di Venaria

ISCRIZIONI

REGGIA DI VENARIA, entro domenica 6 ottobre

ON LINE, entro giovedì 10 ottobre

BASE RUNNING SHOP CORSO CAIROLI 28, entro giovedì 10 ottobre