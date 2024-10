La torcia delle Universiadi di Torino 2025 arrivata a Roma

Partita il 20 settembre da Torino, la fiaccola è rientrata mercoledì 9 ottobre in Italia con il passaggio da FISU a FederCUSI presso il Foro Italico di Roma , dove in mattinata si è tenuto l’incontro tra il mondo universitario sportivo, rappresentato da Federcusi, e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano , alla presenza delle massime cariche sportive italiane.

La staffetta della fase internazionale ha preso il via il 23 settembre a Bruxelles e si è recata a Rabat in Marocco dove Torino e Rhine Ruhr hanno celebrato il passaggio della fiaccola in occasione dell’Executive Committee FISU nei giorni del 26 e 27 settembre. Dopo la tappa romana, il tour toccherà New York il 14 ottobre partecipando insieme al Governo italiano e alla Regione Piemonte alla parata del Columbus Day. Proseguiranno quindi le tappe istituzionali del Fiaccola con la data di Losanna in programma il 22 ottobre presso l’Università e l’Headquarter della FISU.