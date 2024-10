Aperto il ticketing della Frecciarossa Final Eight 2025: abbonamenti a partire da 15 euro con la “super promo”

Da oggi è ufficialmente aperto il ticketing per la Frecciarossa Final Eight 2025, la competizione che si terrà dal 12 al 16 febbraio 2025 all’Inalpi Arena di Torino per il terzo anno consecutivo e che vedrà protagoniste le 8 migliori squadre al termine del girone d’andata della Serie A Unipol 2024/25 per aggiudicarsi la Coppa Italia.

Dopo l’edizione del 2024 che ha segnalato il record di presenze (45.631 nella cinque giorni di gara, 25.331 delle quali spettatori unici, 40.059 solo nelle quattro giornate di gare maschili e con oltre 12.000 presenze sia il sabato che la domenica), anche quest’anno è previsto tanto spettacolo dentro e fuori dal campo per quella che sarà ancora la grande festa del basket italiano, con 10 partite in 5 giorni e due match a giornata.

La Frecciarossa Final Eight 2025 conferma, infatti, anche lo spettacolo della Final Four di Coppa Italia Femminile, con in programma per venerdì 14 le semifinali e domenica 16 febbraio la finale, e prevederà un ricco programma di intrattenimento che verrà comunicato in dettaglio nelle prossime settimane.

Come negli ultimi due anni, il trofeo sarà presente in tutta la Regione Piemonte con il “Coppa Tour” che promuoverà lo spettacolo della competizione in programma a febbraio mentre la città di Torino indosserà un "City dressing" dedicato alla manifestazione. Previsto anche un tributo alle eccellenze enogastronomiche del territorio grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio di Torino.

L’evento Final Eight che, come sottolineato dalla ricerca di StageUp sugli impatti economici e reputazionali generati dall’edizione 2024 e presentata nei giorni scorsi a Torino, ha avuto importanti effetti economici sia sul territorio piemontese che su quello complessivo in Italia (che consiste nella somma dell’impatto diretto, indiretto e indotto), generando un totale di 15 milioni e 860 mila euro.

ABBONAMENTI A PARTIRE DA 15 EURO: ACQUISTA QUI IL TUO ABBONAMENTO!

La Super Promo attiva da oggi permetterà agli appassionati di acquistare gli abbonamenti per la Frecciarossa Final Eight 2025 in tutti i settori dell’Inalpi Arena a partire dal prezzo scontato di 15 euro.

Le modalità di acquisto, che prevedono particolari opportunità di assistere allo spettacolo di tutte le otto squadre protagoniste maschili nelle giornate di mercoledì e giovedì, sono disponibili a questo link ( ACQUISTA QUI IL TUO ABBONAMENTO ).

Per ulteriori informazioni è attiva la casella mail: coppaitalia@legabasket.it

NEL CUORE DELLA FINAL EIGHT, AL CENTRO DELLE EMOZIONI

Grazie ai servizi Corporate Hospitality predisposti da LBA in collaborazione con DAO Sport, Official Corporate Hospitality Sales Agency della Frecciarossa Final Eight 2025, gli appassionati che acquisteranno i biglietti per l’evento potranno vivere un’esperienza indimenticabile all’Inalpi Arena.

Lo spettacolo delle migliori otto squadre della Lega Basket Serie A, infatti, s’intreccerà con percorsi enogastronomici d’eccellenza, all’insegna della tipica ospitalità italiana e piemontese. Un evento nell’evento: per rendere ancora più memorabile questa “cinque giorni” dedicata al basket italiano.