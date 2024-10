La Reale Mutua Fenera Chieri '76 chiude il primo tour de force contro Firenze

Terza partita negli ultimi sette giorni per la Reale Mutua Fenera Chieri '76, che dopo la trasferta vittoria di Cuneo e quella meno fortunata a Milano, torna nel fortino di Chieri per affrontare il Bisonte Firenze.

Le toscane arrivano in Piemonte con una squadra rimaneggiata rispetto allo scorso stagione, che aveva visto il Bisonte imporsi in entrambi gli scontri stagione contro le piemontesi. L'avvio di campionato, fino ad oggi, vede le biancoblù leggermente più in forma, con la squadra di coach Bregoli che arriva al match con un +2 in classifica (sono 5 i punti di Chieri, contro i 3 di Firenze).

"Le prime tre partite sono state tutte diverse l’una dall’altra. - commenta Ilaria Spirito, capitana della Reale Mutua - [Contro il Bisonte] L’obiettivo principale è guardare nel nostro campo e cercare di trovare un’identità nostra. Sappiamo quale pallavolo vogliamo giocare e dobbiamo cercare di trovare la consapevolezza per esprimerla sempre, sia in partite con squadre di altissimo livello sia nelle partite con squadre alla nostra portata o al nostro livello. Credo quindi che domenica la cosa più importante sarà fare del nostro meglio per giocare senza pressioni e con tranquillità, come facciamo in allenamento".

Tre le ex in campo, due per Chieri (Sara Alberti e Gaia Guiducci) e una nel Bisonte (Stella Nervini).

Fischio d'inizio alle h.17.00, diretta su DAZN.