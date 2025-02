CEV Challenge Cup, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vince 1-3 a Istanbul

Una vittoria vera da squadra vera. La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 supera di slancio l’impegnativa trasferta al Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul sconfiggendo 1-3 il Galatasaray nella semifinale d’andata della CEV Challenge Cup.

Il primo passo verso la doppia finale contro Roma o le tedesche del Postdam è fatto. Senza Omoruyi, reduce da qualche giorno di febbre e in panchina solo per onor di firma, Bregoli punta sulla diagonale Van Aalen-Gicquel, la coppia centrale Gray-Alberti, Skinner e Buijs in banda, Spirito libero. In corso d’opera danno il loro contributo anche Guiducci, Anthouli e Rolando.

Le biancoblù giocano una partita coraggiosa e lucida andando in crescendo. Una partita che le vede perdere la prima frazione 29-27 al termine di un serrato punto a punto senza riuscire a sfruttare due palle set, quindi aggiudicarsi i tre successivi parziali a 20, 17 e 17. Nel secondo set Chieri piazza l’allungo decisivo sul 14-15, mentre nel terzo e nel quarto gli strappi risolutivi arrivano sul 7-7 e sull’11-11.

In fase realizzativa fa la voce grossa Skinner che realizza 23 punti, seguita da Buijs (18), Gicquel (16) e Alberti (12) per un complessivo 52% di positività in attacco. Da sottolineare anche il prezioso apporto del muro con 16 punti diretti distribuiti fra sei giocatrici.

«Sono contentissima. Abbiamo giocato molto bene aiutandoci tutte – il commento a caldo di Anne Buijs – Il Galatasaray ha iniziato molto bene mettendoci pressione in battuta, poi siamo riuscite a prendere le misure. E’ stato davvero bello giocare questa partita».

Galatasaray Daikin Istanbul-Reale Mutua Fenera Chieri ’76 1-3 (29-27; 20-25; 17-25; 17-25)

GALATASARAY DAIKIN ISTANBUL: Bongaerts 1, Carutasu 16, Guveli 10, Tinnerman 5, Aydin 11, Lazovic 16; Akarcesme (L); Hacımustafaoglu, Akyol 5, Kalandadze. N. e. Kilic, Arisan, Ozel, Dumanoglu (2L). All. Bigarelli; 2° Pasaoglu.

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen 3, Gicquel 16, Gray 9, Alberti 12, Buijs 18, Skinner 23; Spirito (L); Guiducci, Anthouli 1, Rolando. N. e. Lyashko, Zakchaiou, Bednarek, Omoruyi (2L). All. Bregoli; 2° Rostagno.

La cronaca

Primo set – Chieri parte bene ma sul 2-7 il Galatasaray inizia a trovare il ritmo, si riavvicina, e dopo aver sfiorato la parità sul 10-11 la raggiunge a 13 passando poi anche avanti per la prima volta (14-13). Si prosegue punto a punto fino al 23-23. La prima palla set è delle padrone di casa (24-23), Skinner la annulla (24-24). Le biancoblù annullano una seconda palla set e salgono a 25-26 con Buijs. Il Galatasaray fa 26-26. Nell’azione successiva l’arbitro fischia un’invasione a Van Aalen ma dopo un lungo videocheck il punto di ripete. Gray sigla il 26-27, poi Gicquel viene murata e Chieri vede sfumare la seconda palla set (27-27). Le turche si aggiudicano i due scambi successivi e la frazione termina 29-27. Nelle statistiche svetta Carutasu con 9 punti personali.

Secondo set – Chieri riparte forte raggiungendo 5 punti di distacco sul 7-12. Il Galatasaray reagisce e con un parziale di 7-2 riporta il punteggio in parità con un muro di Carutasu (14-14). Le biancoblù si sbloccano con un primo tempo di Alberti (14-15) e guadagnano di nuovo terreno con Gicquel e Skinner (15-19). Da lì in avanti le ragazze di Bregoli non si fanno più riprendere e chiudono 20-25 alla prima palla set con Alberti.

Terzo set – Sul 3-3 Chieri piazza un primo break con Skinner e Alberti (3-7). Il Galatasaray rientra sul 7-7 ma le biancoblù tornano subito avanti (7-10, muro di Gray), prendono in mano la partita e aumentano progressivamente il vantaggio raggiungendo i 5 punti sul 10-15 (Skinner), i 6 sul 12-18 (Gicquel) e i 7 sul 14-21 (tocco di prima intenzione di Van Aalen). Guadagnate sette palle set sul 17-14 con Gicuqle, le chieresi sfruttano al meglio la prima chiudendo il 17-25 con Buijs.

Quarto set – Chieri tenta un primo allungo sul 5-5 con due muri di Gray (5-7). Dopo il 7-11 di Alberti il time-out di Bigarelli scuote il Galatasaray che raggiunge l’11-11. Le biancoblù rispondono con Gicquel e Buijs (11-14). Nelle fasi centrali le chieresi piazzano il colpo del k.o. con un break da 12-14 a 12-22 su servizio di Buijs. Sul 15-23 l’attacco lungo di Lazovic frutta 9 palle match. Le turche ne annullano due con un attacco di Ozel e un ace di Bongaerts. Il terzo tentativo è quello buono grazie a Skinner il cui pallonetto da posto 4 fa scendere i titoli di coda sul 17-25.