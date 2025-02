I t-red portano nelle casse del Comune 4 milioni, ecco la classifica degli incroci più temuti

Diciannovemila multe in meno rispetto al 2023, eppure nonostante questo dato (e in attesa dell'attivazione dell'impianto di corso Venezia) i t-red continuano a mietere vittime. Da un lato un toccasana sul fronte sicurezza (con una riduzione del 50% degli incidenti) dall'altro un tesoretto per le casse della Città. Con 6 milioni incassati grazie a 13 t-red in funzione.

La classifica

Dopo corso Inghilterra, come detto, al primo posto (41mila sanzioni) seguono l'incrocio Peschiera-Trapani (16mila) e al terzo posto via Pianezza-corso Potenza (14.342). Medaglia di legno all'incrocio Siracusa-Tirreno con 12.113. Segue Vercelli-Novara con 11.705 multe. Poi si scende inesorabilmente: al sesto posto con 6.443 verbali c'è piazza Pitagora. Poi piazzale San Gabriele (3.870) e corso Vittorio angolo corso Vinzaglio (3.600), corso Agnelli angolo Tazzoli (2.473) e Bramante-Unione Sovietica (2.319). Terz'ultimo posto per corso Lecce-Appio Claudio con 1.260 verbali. Appena 845 per Giambone-Corsica e 546 per Regina-Potenza-Lecce.

Nel 2025

Non bastasse nel 2025 arriveranno nuovi velox: è prevista l’installazione di quelli all’altezza del civico 283 di corso Giulio Cesare - nel tratto tra le vie Oxilia e Scotellaro - e al civico 169 di corso Grosseto, tra le vie Casteldelfino e Leonardo Fea. Poi c'è l'ipotesi ritorno dell'autovelox di corso Moncalieri, che aspetta ancora il via libera dal Ministero dei Trasporti. In ultimo ecco il T-Red all’angolo fra corso Venezia e via Breglio.