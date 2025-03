Alta Langa: una bollicina dai piccoli numeri ma di grande qualità proclamata dalla Regione Piemonte vino dell’anno 2025

Tutto questo non è però sufficiente: molto spesso al pari dell’Alta Langa, anche il vino piemontese globalmente inteso, rimane nell’ombra: Toscana, Sicilia e Veneto, ad esempio, hanno trasformato i loro vini in ambasciatori del loro territorio, mentre il Piemonte – ed è lo stesso assessore regionale all’agricoltura Paolo Bongioanni a segnalarlo – continua ad arrancare. Ed è per questo che la Regione sta avviando un processo volto a trasformare il Piemonte in un brand capace, attraverso i suoi prodotti di far conoscere il suo territorio.

Va detto subito che non sarà obbligatorio e ciascun produttore potrà decidere se inserirlo o meno in etichetta. "Ad essere però allo studio, visto che al momento non è contemplata – ha spiegato Francesco Monchiero, presidente di Piemonte Land of Wine – è proprio la possibilità di inserire nell’etichetta di tutte le bottiglie prodotte sul nostro territorio un’indicazione capace di evocare il Piemonte. In questo modo diverrà possibile trasformare il vino piemontese in uno straordinario veicolo di promozione della nostra regione, facendone al pari di quello che già accade per esempio nelle aree vitivinicole francesi di Borgogna e Champagne uno strumento per valorizzare in modo complessivo il nostro territorio".