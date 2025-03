Volley A1/F: dopo 22 giorni la Wash4green Pinerolo torna in campo per l’Europa [VIDEO]

È una delle squadre più in forma. Stava per fare lo sgambetto a Scandicci e portare i quarti di play-off scudetto a gara 3. Domani, domenica 23 marzo, alle 17, al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte, le ‘pinelle’ se la dovranno vedere con l’Eurotek Uyba Busto Arsizio. Le bustocche sono state una delle sorprese del campionato. Hanno chiuso seste, ricordando la stagione strepitosa fatta lo scorso anno dalla Wash4green Pinerolo.

La sfida di domani è la gara di andata dei play-off per accedere alla Challenge Cup, la terza coppa europea. Le pinerolesi hanno chiuso il campionato in crescendo, ma il ritiro di Firenze dalla competizione, le ha portare a stare 22 giorni senza gare ufficiali. Una situazione inedita che potrebbe pesare di fronte a una formazione in palla come Busto.