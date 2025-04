Volley A1/F: all’ombra del Monviso resta Akrari, via Sorokaite

Conferma Yasmina Akrari, capitana nella scorsa stagione, addio a Indre Sorokaite, leonessa degli ultimi due campionati, e Shea Rubright. La Monviso Volley continua ad annunciare i movimenti di mercato in vista della prossima stagione di A1.

Akrari è ormai un punto fermo della squadra di Pinerolo-Villafranca Piemonte e le sue prestazioni l’hanno portata anche nel giro della nazionale con Julio Velasco. Al suo fianco dovrebbe restare Amandha Sylves, esplosa nella seconda parte del campionato, mentre si parla di Anna Dodson in entrata da Cuneo. Ufficializzato anche l’addio della centrale americana Shea Rubright, arrivata a metà stagione per completare il reparto in allenamento e per una valutazione in prospettiva, in ottica di un’eventuale conferma, che non è arrivata.

Sempre sul fronte delle partenze, c’è l’annuncio di quella nell’aria da tempo di Sorokaite. La schiacciatrice di origine lituana, ma di nazionalità italiana, ha rilanciato la sua carriera a Pinerolo dopo una stagione da riserva di lusso a Scandicci. Le sue prestazioni hanno trascinato la squadra a risultati impensabili, come il sesto posto della prima stagione. Sulla diagonale, per sostituirla, si parla di Anna Davyskiba da Firenze e del ritorno di Adelina Ungureanu da Perugia.