Lorenzo, morto a soli 14 anni dopo una serata tra amici

Bricherasio piange la tragica scomparsa di Lorenzo Notario, 14 anni, morto all’alba di venerdì 2 maggio all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino. La famiglia attende ora l’autopsia per capire cosa sia realmente accaduto quella sera.

Lorenzo, studente di seconda media all’istituto Caffaro, era partito mercoledì da Pinerolo per raggiungere i nonni a Settimo Torinese, dove i genitori vivevano prima di trasferirsi due anni e mezzo fa a Bricherasio. La famiglia è conosciuta in paese per la gestione del ristorante “Totò Sapore”, recentemente apparso anche in una puntata del programma Cucine da incubo con lo chef Antonino Cannavacciuolo.

Giovedì sera, il ragazzo è uscito con alcuni coetanei, intorno alle 21. Poco dopo le 23 è rientrato a casa, ma non si sentiva bene. Dopo essersi addormentato, sembrava tranquillo, ma la mattina seguente la nonna ha scoperto che non si svegliava più. Immediata la chiamata ai soccorsi, ma nonostante i tentativi di rianimazione, anche con l’uso del defibrillatore, Lorenzo è morto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Sulla vicenda indaga il commissariato Barriera Milano della Polizia di Stato, mentre la Procura ha disposto l’autopsia per chiarire le cause esatte del decesso. Il 14enne, infatti, potrebbe avere assunto psicofarmaci e alcolici, durante la serata con gli amici.