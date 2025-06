A Candiolo sport, musica e solidarietà: torna il torneo di green volley della Croce Verde

La Pubblica Assistenza Anpas Croce Verde Vinovo Candiolo Piobesi organizza sabato 28 giugno 2025, presso il Candiolo Village in via Roma 12 a Candiolo, il torneo di green volley misto 4 contro 4, aperto a tutti e tutte: associazioni, enti e cittadinanza. Ogni squadra dovrà essere composta da almeno quattro giocatori, con la presenza minima obbligatoria di due donne in campo.

L'inizio del torneo è previsto per le ore 15, in un pomeriggio all’insegna dello sport, del divertimento e della condivisione. A seguire, dalle ore 20, si terrà il Summer Party organizzato dalla Pro Loco di Candiolo, con musica, intrattenimento e servizio bar attivo fin dal pomeriggio. Entrambi gli eventi si svolgeranno con il patrocinio del Comune di Candiolo.

Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 24 di mercoledì 25 giugno 2025. Per iscrivere la propria squadra è necessario inviare una mail all’indirizzo info@croceverdevinovo.it, indicando il nome dell’associazione o dell’ente, se presente, il nome della squadra, il numero totale di iscritti e partecipanti e un contatto telefonico del referente della propria squadra. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Giada al numero 320.1559587.

L’evento rappresenta anche un’opportunità per conoscere da vicino l’attività della Croce Verde Vinovo Candiolo Piobesi, che attualmente può contare su 179 volontarie e volontari attivi, grazie ai quali vengono effettuati ogni anno oltre 11.000 servizi. Si tratta di interventi in emergenza 118, trasporti interospedalieri, accompagnamenti per dialisi e terapie (anche con mezzi attrezzati per persone con disabilità) e assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni.

L’Anpas Comitato Regionale Piemonte ODV rappresenta 81 associazioni di volontariato, con 16 sezioni distaccate, 10.695 volontari (di cui 4.242 donne), 5.388 soci e socie e 741 dipendenti (di cui 86 amministrativi). Dispone di 472 autoambulanze, 265 automezzi per il trasporto di persone in situazione di disabilità, 242 mezzi per il trasporto persone e per la protezione civile, oltre a 4 imbarcazioni. Complessivamente, ogni anno svolge 594.623 servizi, di cui 200.399 in emergenza-urgenza 118, percorrendo 20.209.167 chilometri, di cui 4.765.067 legati ai servizi di emergenza.