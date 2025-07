Innamora-TO in ogni angolo della città

Reale Mutua Basket Torino ha lanciato ufficialmente la nuova campagna abbonamenti per la stagione 2025/2026.

“InnamoraTO – In ogni angolo della città”, è questo il claim scelto per accompagnare i tifosi nella nuova annata gialloblù. Un messaggio che parla di attaccamento, condivisione, identità. Basket Torino non è solo una squadra: è una comunità che si riconosce in valori comuni, in una passione autentica che attraversa quartieri, piazze e strade della nostra splendida città. Una passione che vogliamo viva in ogni angolo di Torino. La nuova stagione parte da qui: dal legame autentico con la città, che vogliamo continuare a rappresentare e onorare, in ogni angolo, in ogni zona, in ogni cuore gialloblù.

È giù possibile sottoscrivere l’abbonamento per accompagnare la Reale Mutua nel prossimo campionato di Serie A2 Old Wild West. Gli abbonamenti saranno acquistabili online su Vivaticket, in tutti i punti vendita Vivaticket e presso la sede di Basket Torino, in via Cervino 50 (dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 18.00).

TARIFFE INVARIATE + NUOVE AGEVOLAZIONI PER GIOVANI E FAMIGLIE

La società ha scelto di mantenere invariate le tariffe intere rispetto alla scorsa stagione, come segnale concreto di attenzione nei confronti della propria base di tifosi. Rimangono attive le tariffe “promo” dedicate agli Under 25, Over 65 e Sponsor. A livello di tariffe, sono due le principali novità pensate per rafforzare il legame con il territorio e con le nuove generazioni:

School Under 19: una nuova tariffa dedicata a tutti gli studenti fino alle scuole superiori, che prende il posto del “Ridotto U14”. Un’evoluzione naturale, per consolidare il legame con le nuove generazioni fino alle scuole superiori, dopo il successo del progetto scuole “A Canestro in Salute” e della Basket Torino School Cup.

Pacchetto Family ( sottoscrivibile esclusivamente presso la sede di Via Cervino 50 ): l’abbonamento pensato per le famiglie gialloblù. Include 1 abbonamento intero + 1 abbonamento U19 o U12, a un prezzo agevolato rispetto alla somma dei due abbonamenti acquistati singolarmente.

PERCHÉ ABBONARSI? RISPARMIO E BENEFIT ESCLUSIVI

Oltre alla certezza di vivere dal vivo tutte le emozioni della stagione, l’abbonamento garantirà un risparmio equivalente a 3 partite (4 per chi rinnova l’abbonamento 2024/25).

In più, per la prima volta, gli abbonati potranno accedere a una serie di benefit esclusivi , frutto delle sinergie attivate con alcune realtà del territorio torinese. Presentando la tessera dell’abbonamento, sarà possibile usufruire di sconti o tariffe riservate presso le seguenti realtà :

Ristorante “Il Personaggio”

Studio Ortopedico Castellani

Medical Lab

AGIS Piemonte

Piscine Rari Nantes Torino

Un modo in più per rendere l’abbonamento un valore che va oltre il campo, rafforzando il senso di comunità tra squadra, tifosi e territorio.

PROMOZIONE/PRELAZIONE ABBONATI 2024/25 (valida fino al 27 luglio)

Fino al 27 luglio, gli abbonati della stagione 2024/25 potranno rinnovare il proprio abbonamento a prezzo riservato, confermando lo stesso posto a sedere dell’anno scorso.

Per esercitare la prelazione su Vivaticket è necessario cliccare sul tasto “PRELAZIONE” e inserire il codice TLITE riportato sul retro della tessera "Gialloblu: A New Era".

I PREZZI – NUOVO ABBONAMENTO

Curve Blu e Gialle: Intero 240 €; Promo* 192 €; School U19 112 €

Distinti Blu: Intero 240 €; Promo* 224 €; School U19 160 €

Tribuna Gialla: Intero 390 €; Promo* 320 €; School U19 190 €

Parterre: Intero 560 €; Promo* 445 €; School U19 280 €

*Promo: Under 25; Over 65; Sponsor

I PREZZI – RINNOVO ABBONAMENTO

Curve Blu e Gialle: Intero 225 €; Promo* 180 €; School U19 112 €

Distinti Blu: Intero 225 €; Promo* 210 €; School U19 160 €

Tribuna Gialla: Intero 375 €; Promo* 300 €; School U19 190 €

Parterre: Intero 525 €; Promo* 420 €; School U19 280 €

*Promo: Under 25; Over 65; Sponsor

I PREZZI – BIGLIETTO SINGOLA PARTITA

Curve Blu e Gialle: Intero 15 €; Promo* 12 €; School U19 7 €; School U12 5 €

Distinti Blu: Intero 15 €; Promo* 14 €; School U19 10 €; School U12 7 €

Tribuna Gialla: Intero 25€; Promo* 20 €; School U19 12 €; School U12 10 €

Parterre: Intero 35 €; Promo* 28 €; School U19 17,50 €; School U12 12,50 €

*Promo: Under 25; Over 65; Sponsor

Gli abbonamenti e biglietti nel settore “Courtside” non sono acquistabili liberamente.

Se interessati, contattare l’indirizzo ticketing@baskettorino.it.

AGEVOLAZIONI PER PERSONE CON DISABILITÀ

La società Basket Torino riserva la possibilità di richiedere un abbonamento gratuito ai tifosi diversamente abili a cui è stata riconosciuta un’invalidità civile dal 76% al 100%, con diritto di assistenza continua (condizione che deve essere riportata sul certificato), ed ai loro accompagnatori maggiorenni.

In caso di invalidità fino al 50%, è prevista una riduzione del 70% sul prezzo dell’abbonamento per la persona con disabilità, e del 50% per l’accompagnatore. Nei casi di invalidità dal 51% al 75%, l’abbonamento per la persona con disabilità è gratuito mentre l’accompagnatore ha diritto a una riduzione sul prezzo del 50%.