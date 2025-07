Ciclismo, sabato si corre la Cirié-Pian della Mussa

Sabato 26 luglio il ciclismo piemontese propone una delle “classiche” del panorama agonistico regionale, la “Cirié-Pian della Mussa”, organizzata dal gruppo sportivo Brunero 1906, aperta agli Juniores e giunta alla 57ª edizione, con il patrocinio della Città metropolitana di Torino. Ad un mese dall’approdo della Vuelta a España nelle Valli di Lanzo, con la tappa che lunedì 25 agosto si concluderà a Ceres, gli appassionati avranno l’occasione per vedere in azione e incitare i giovani talenti del ciclismo subalpino.

La gara partirà alle 13 da via Lanzo a Ciriè. Il parcheggio dei team sarà predisposto in piazza D’Oria con accesso da via Roma. L’ingresso pedonale al luogo di ritrovo, davanti al Municipio, sarà possibile anche da via Dante. Dopo la partenza è previsto un trasferimento di 1 km dal luogo del ritrovo al km 0, fissato in via Lanzo angolo via Monte Soglio. Il percorso di 90 km toccherà Nole (Strada Provinciale 2), Grosso (circonvallazione Provinciale 22), San Carlo Canavese (strada Corio), per poi proseguire a Ciriè con un circuito cittadino da percorrere quattro volte, che toccherà le vie Corio, Monte Soglio e Lanzo. La successiva parte in linea toccherà Nole, Mathi, Balangero, Lanzo (via delle Valli e vie Don Frasca, Umberto I e Savant, piazza Rolle, vie Vittorio Veneto, Vittorio Emanuele, Umberto I e Usseglio), Germagnano (Provinciali 1 e 2), il bivio per Traves, Pessinetto, Ceres (Provinciale 1), Ala di Stura e Balme sino al Pian della Mussa.

L’arrivo dei primi concorrenti è previsto intorno alle 15,45 .

POSSIBILITÀ DI VISITARE L’IMPIANTO DI CAPTAZIONE DELLA SMAT AL PIAN DELLA MUSSA