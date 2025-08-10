Tennistavolo a Bardonecchia: la Toscana domina il 33° Transalpine Trophy - 4ª Mediterranean Cup Di Napoli

La Toscana ha vinto il 33° Transalpine Trophy - 4ª Mediterranean Cup, riservato ad atlete e atleti Under 12, bissando il successo del 2024. Ha preceduto Lombardia e Piemonte. La manifestazione, cui hanno partecipato le delegazioni di 16 Comitati Regionali e cinque Paesi stranieri, è stata organizzata dalla Federazione Italiana Tennistavolo, in collaborazione con il Comitato Regionale Piemonte e il CUS Torino, con il patrocinio del Comune di Bardonecchia e il supporto della Regione Piemonte, e ha concluso un’intensa settimana, caratterizzata anche dallo svolgimento di un riuscito Camp di formazione tecnica e fisica.

Al Palazzetto dello Sport di Bardonecchia sono intervenuti la sindaca Chiara Rossetti, il vicesindaco e assessore allo Sport Vittorio Montabone e il presidente del CUS Torino Riccardo D’Elicio. Le premiazioni, presentate dal giornalista Ovidio Martucci, sono state effettuate dal presidente della FITeT Renato Di Napoli e dal presidente della FITeT Piemonte Paolo Lentini.

«Il Trofeo Transalpino - ha affermato il presidente della FITeT Renato Di Napoli - si è rivelato come sempre una tappa molto importante nel panorama giovanile. Per la nostra Federazione è stato un grande orgoglio ospitare i migliori Under 12 di sedici Comitati Regionali e 5 delegazioni straniere. Onore ai vincitori, onore a tutti per la serietà e l’impegno dimostrati nell’importante kermesse. Il mio ringraziamento giunga a tutti i protagonisti di questa manifestazione che cresce con il passare degli anni. Altro aspetto, ma non meno importante, il dialogo con i vertici dei Comitati Regionali presenti all’evento di Bardonecchia. Ho incontrato i presidenti regionali e devo dire che dai confronti con ciascuno di loro, ai quali ha partecipato il vicepresidente vicario Carlo Borella, sono scaturiti ragionamenti e iniziative da portare avanti per il bene del movimento. La Federazione si è messa a disposizione, con tecnici e consiglieri, per dialogare e costruire. Mi sia consentito, infine, di ringraziare il Comune di Bardonecchia, la Regione Piemonte, il CUS Torino, il Comitato Regionale, guidato da Paolo Lentini, e la consigliere della FITeT Francesca Iebole per la presenza e il costante supporto avuto prima e durante la manifestazione, che ha garantito all’Italia un notevole ritorno anche in termini di immagine».

Nella finale della gara a squadre miste, che era la riedizione dello scorso anno, Toscana 1 si è presa la rivincita nei confronti della Spagna, imponendosi per 2-0. Sono stati sufficienti i due singolari, perché Pietro Campagna ha prevalso per 3-0 (11-9, 11-4, 11-8) su Javier Galan e Viola Chen Weilan per 3-1 (6-11, 12-10, 11-7, 11-9) su Nour Slamti.

Nella sfida per il terzo posto Lombardia 1 ha fatto suo il confronto in famiglia con Lombardia 2 per 2-1, grazie al 3-0 (12-10, 11-6, 11-9) di Matilde Buzzoni su Ludovica Parmigiani e al 3-0 (11-6, 11-7, 11-8) nel doppio misto di Santiago Acquistapace e Buzzoni su Mattia Somaini e Parmigiani, che hanno ribaltato l’iniziale 3-0 (11-7, 12-10, 11-4) di Somaini su Acquistapace.

La Toscana ha fatto l’en plein, avendo prevalso anche nei singolari. Nel maschile la finale è stata addirittura un derby, nel quale il campione in carica Pietro Campagna ha regolato per 3-0 (11-4, 11-4, 11-8) Mattia Mori. Terzo gradino del podio per Imran Duraki (Kosovo), che in semifinale ha ceduto per 3-0 (6-11, 4-11, 2-11) a Campagna, e per Francesco Pareti (Liguria), che ha perso per 3-1 (5-11, 11-9, 4-11, 9-11) contro Mori.

Nel femminile Viola Chen Weilan (Toscana) ha avuto la meglio per 3-2 (9-11, 11-3, 11-7, 7-11, 11-7) su Alice Rivoira (Piemonte). Bronzo ex aequo per Amelia Buzzoni (Lombardia), che è stata fermata per 3-0 (5-11, 7-11, 7-11) da Chen Weilan, e per Maya Andreea Pavel (Lombardia), che ha lasciato strada in un match equilibratissimo per 3-2 (11-9, 6-11, 7-11, 12-10, 16-18) a Rivoira.