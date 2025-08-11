Castelli Aperti: le dimore storiche aperte nel weekend lungo di Ferragosto

Il lungo weekend di Ferragosto si trasforma, anche quest’anno, in un’occasione unica per scoprire la bellezza del Piemonte attraverso il circuito di Castelli Aperti, che in occasione della trentesima edizione propone un ricchissimo calendario di aperture straordinarie in tutte le province della regione. Da venerdì 15 a domenica 17 agosto, oltre sessanta dimore storiche, castelli, borghi, ville, musei e collezioni accoglieranno il pubblico con visite guidate, percorsi tematici, degustazioni e mostre.

In provincia di Torino

Arignano – Castello delle 4 Torri: 15 agosto visite guidate alle ore 15.00 con prenotazione obbligatoria.

Caravino – Castello e Parco di Masino: 15 e 17 agosto aperto con orario 10.00-18.00.

San Secondo di Pinerolo – castello di Miradolo: 15 e 17 agosto aperto dalle 10.00 alle 20.30.