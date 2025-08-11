 / Eventi

Eventi | 11 agosto 2025, 12:41

Castelli Aperti: le dimore storiche aperte nel weekend lungo di Ferragosto

Da venerdì 15 a domenica 17 agosto

Castelli Aperti: le dimore storiche aperte nel weekend lungo di Ferragosto

Il lungo weekend di Ferragosto si trasforma, anche quest’anno, in un’occasione unica per scoprire la bellezza del Piemonte attraverso il circuito di Castelli Aperti, che in occasione della trentesima edizione propone un ricchissimo calendario di aperture straordinarie in tutte le province della regione. Da venerdì 15 a domenica 17 agosto, oltre sessanta dimore storiche, castelli, borghi, ville, musei e collezioni accoglieranno il pubblico con visite guidate, percorsi tematici, degustazioni e mostre.

In provincia di Torino 

Arignano – Castello delle 4 Torri: 15 agosto visite guidate  alle ore 15.00 con prenotazione obbligatoria. 
Caravino – Castello e Parco di Masino: 15 e 17 agosto aperto con orario 10.00-18.00.
San Secondo di Pinerolo – castello di Miradolo: 15 e 17 agosto aperto dalle 10.00 alle 20.30. 

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium