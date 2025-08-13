Serata di paura alle Molinette, fiamme al primo piano: evacuate trenta persone

Sono stati attimi di paura, quelli vissuti ieri sera all'ospedale Molinette di Torino. Per cause ancora da accertare, un rogo è divampato al primo piano del nosocomio, non molto distante dal reparto di Chirurgia vascolare. Immediatamente è scattato il piano d'emergenza che ha portato sul posto i tecnici della Città della Salute e i vigili del fuoco, che hanno evacuato circa 30 persone.



Si pensa che l'origine di tutto sia legata a un macchinario utilizzato per l'aria condizionata. Erano quasi le 20 quando è scattato l'allarme. Disagi anche per le attività del 118 e le ambulanze. Sul posto, anche il commissario Thomas Shael. Intorno alle 21 la situazione è ritornata alla normalità.