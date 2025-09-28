È nata Cafe per rilanciare lo sport a Campiglione Fenile

A Campiglione Fenile è nata l’associazione sportiva ‘Cafe’ per favorire il rilancio degli impianti sportivi recentemente passati in gestione al Comune. “L’idea è nata da alcuni cittadini e da alcuni amministratori comunali alla ricerca di un ‘contenitore’ che potesse favorire il rilancio della struttura” introduce il presidente, Massimo Caffaratto.

Già diverse squadre si allenavano nella palestra e nel campo da calcio di via De Amicis ma la situazione doveva essere regolamentata: “Era necessario creare un’associazione che le raggruppasse e che potesse affittare gli spazi” chiarisce Caffaratto.

Fanno parte di ‘Cafe’ quindi le squadre che attualmente utilizzano il campo da calcio ‘Olympique Marsala’ e ‘Bravi ragazzi’ e quelle miste di pallavolo che si allenano in palestra: ‘Gigaforti’ e ‘Le Bande Bassotte’. È entrata a far parte dell’associazione anche la squadra mista ‘Ndz Volley’ di Bagnolo Piemonte.

Assieme a Caffaratto nel direttivo ci sono Elio Reynaud (vice presidente), Giulia Caffaratto (segretaria) e i consiglieri Daniele Nicolino, Cristian Giusiano, Lorenzo Gariglio e Andrea Reinaud.

Durante l’estate i soci hanno fatto manutenzione agli impianti aiutando i consiglieri comunali Fabrizio Reale e Mario Gamba: “La nostra attività va oltre la collaborazione per gestire la struttura: vogliamo contribuire a realizzare eventi a carattere sportivo e sociale, soprattutto per avvicinare i giovani” aggiunge Caffaratto.

L’associazione si chiama così per rappresentare tutto il Comune nato dall’unione di Campiglione e Fenile. Le iniziali dei due nomi infatti compongono la parola ‘Cafe’. “Anche la scelta dei colori societari ha lo stesso obiettivo – rivela Caffaratto –. Il blu infatti rappresenta la Pro loco Campiglione, il giallo gli Amici di Fenile”.