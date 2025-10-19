Volley A1/F: Honda Cuneo sfreccia sulla Monviso

Più lucidità e meno tensione nei momenti importanti indirizzano il derby verso l'Honda Cuneo Granda Volley. A Villafranca Piemonte la Monviso Volley esce sconfitta per 1-3.
Primo set
Cuneo va sul 4-6 con un ace di Diop. Sempre l'opposto mancina mette giù il diagonale del +3 (5-8). Un malinteso tra Bridi e Akrari regala l'8-12.
La Monviso reagisce nella seconda parte del set. Con due muri consecutivi di D'Odorico e Akrari va sul 23-21. Le cuneesi però non si scoraggiano e nasce un finale punto a punto. Un muro di Diop su Daviskyba regala il set point perfezionato da un altro block di Cecconello per il 27-29.
Secondo set
Inizio equilibrato, con il primo break di Cuneo con un tocco di Pritchard (7-9).
Akrari sotto rete regala il 10 pari. Rivero al servizio mette sotto pressione la ricezione avversaria ed è di nuovo +2 (16-18).
Daviskyba rimette il punteggio in pari a muro (19-19).
Cuneo chiude a muro e sfonda con Diop, prendendo il largo (21-24). Sempre lei mette a terra il 22-25.
Terzo set
Si accende Malual e la Monviso va sul 7-3. D'Odorico piazza l'ace del 10-5. Cuneo pasticcia nella sua metà campo e la Daviskyba prende la scena, portando le padrone di casa si portano sul 14-5.
La Wash4green innesta un'altra marcia e vola sul 19-6, grazie al turno di servizio e alla grinta del capitano Bussoli.
Il dominio della Monviso non viene mai messo in discussione e un errore in battuta di Rivero consegna il 25-14.
Quarto set
Cuneo si ritrova e va sullo 0-2. Un ace di Daviskyba rimette i conti in pari e un muro di Akrari segna il sorpasso (5-4).
Spinte da Pritchard le ospiti prendono il largo sul 7-13.
Le padrone di casa rispondono con un turno in battuta di Sylves che mette in crisi la ricezione ed è 14-14.
Ma Diop riporta subito il +2 (14-16) e il vento gira verso Cuneo, che conquista 6 match point con una schiacciata di Signorile e chiude con con un muro fuori.