Torneo di Torball a Torino: lo sport di squadra per persone non vedenti alla Palestra Parri

“Per fare certe cose ci vuole orecchio”, cantava un intramontabile Enzo Jannacci. Ma questo non vale solo per la musica. Esiste uno sport in cui le orecchie “vedono”: è il torball, una disciplina espressamente pensata per coinvolgere le persone con disabilità visiva. L’atleta per questo sport ha tra le mani ha un pallone sonoro. Sabato 25 ottobre nella Palestra Parri si disputerà la XXIV edizione del Torneo Internazionale di Torball “Città di Torino, Circoscrizione VIII”, organizzato dalla ASD Polisportiva UICI (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti) di Torino.

8 squadre, di cui 5 italiane – Augusta, Bergamo, Teramo, Torino 1, Torino 2 - e 3 internazionali – Graz (Austria), Mons Borinage (Belgio) e Vige Mol (Belgio) - si sfideranno per la conquista del trofeo. La premiazione è attesa intorno alle 17. La competizione offre al pubblico torinese un’opportunità per avvicinarsi a uno sport poco noto, ma molto avvincente. Nato per includere le persone con disabilità visiva, il torball ha qualcosa da dire a tutti, testimoniando nei fatti come l’impegno e lo spirito di squadra permettano di superare tantissime barriere, fisiche e culturali. Da anni il torneo è una felice tradizione per la città. La manifestazione è organizzata in collaborazione con la Città di Torino, la Circoscrizione VIII, il CIP (Comitato Italiano Paralimpico) del Piemonte.