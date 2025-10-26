Volley - 26 ottobre 2025, 19:17

Volley A1/F: la Monviso Volley prende Il Bisonte per le corna

Vittoria in rimonta Firenze per la Wash4green, che aveva vinto il primo set

(Foto di Lega Volley Femminile)

Vittoria preziosa in rimonta per la Monviso Volley. Gara pazza a Firenze. La Wash4green vince il primo set e manca la zampata nel secondo. Le bisontine portano a casa due set di finale, ma le ospiti riescono ad aggiudicarsi quarto, quinto set e portare a Villafranca Piemonte due punti, in attesa della sfida di mercoledì con Novara. Mvp la strabordante Dodson.

Primo set

Firenze va avanti 10-7. Poi arriva la reazione della Monviso che sfrutta il servizio di Daviskyba e si porta sul 13-16. La Dodson si trova la palla addosso e riceve male. La copia Daviskyba ed è 19-19.

Acciarri spara in rete l'attacco (20-22). Dodson si rifà e mette giù l'ace del 20-23. Così come Daviskyba che regala due set point (22-24). Agrifoglio alza per nessuno, regalando il 22-25.

Secondo set

Il Bisonte va avanti 3-1. Bukilic mette giù il +3 (6-3). La Monviso ricupera terreno e Akrari stampa il muro del 9-9. Un altro muro, stavolta di D'Odorico segna il sorpasso (10-11). Ma dura poco. Bukilic piazza il colpo del 12-11. 

La Wash4green approfitta degli sbagli di Firenze e va 12-14. Malual ripaga il favore e un ace regala il 14-15. Knollema mette giù il 18-20. Ma rientra Battistoni e la Wash4green arriva sul 21-21 con Malual. Bertolino centra il net e fa ace. Villani stampa il diagonale del 26-24.

Terzo set

La Monviso sfrutta il servizio di Daviskyba e va 3-6. Ma poi pasticcia e la stessa schiacciatrice bielorussa regala il 10-10. Akrari però non sbaglia un rigore sotto dette ed è 10-12. Daviskyba sbaglia di nuovo per il 12-12. E Malual regala 13-12.

La Wash4green reagisce e Bridi stampa l'ace del 13-15. Il Bisonte rimonta e un muro su Šiftar regala il 16-15. Le padrone di casa non si fermano e vanno sul 20-15. Monviso prova a rientrare nel parziale, ma un muro di Bukilic vale il 25-22.

Quarto set

La Wash4green strappa con il servizio di Malual. Dodson piazza due muri per il 2-6. Bridi schiaccia di seconda il punto dell'8-13. Il Bisonte prova a rifarsi sotto ma gli errori lo condannano al quinto set: Malual mette a terra la palla del 18-25.

Quinto set

Il parziale decisivo è equilibrato. La Monviso strappa con una pipe di Davyskiba (8-10). Dodson spadroneggia sotto rete e le ragazze di Marchiaro si conquistano tre match point. Chiude D'Odorico sfruttando il muro: 12-15. 


 

Marco Bertello

