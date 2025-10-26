Volley A1/F: la Monviso Volley prende Il Bisonte per le corna

Vittoria preziosa in rimonta per la Monviso Volley. Gara pazza a Firenze. La Wash4green vince il primo set e manca la zampata nel secondo. Le bisontine portano a casa due set di finale, ma le ospiti riescono ad aggiudicarsi quarto, quinto set e portare a Villafranca Piemonte due punti, in attesa della sfida di mercoledì con Novara. Mvp la strabordante Dodson.

Primo set

Firenze va avanti 10-7. Poi arriva la reazione della Monviso che sfrutta il servizio di Daviskyba e si porta sul 13-16. La Dodson si trova la palla addosso e riceve male. La copia Daviskyba ed è 19-19.

Acciarri spara in rete l'attacco (20-22). Dodson si rifà e mette giù l'ace del 20-23. Così come Daviskyba che regala due set point (22-24). Agrifoglio alza per nessuno, regalando il 22-25.

Secondo set

Il Bisonte va avanti 3-1. Bukilic mette giù il +3 (6-3). La Monviso ricupera terreno e Akrari stampa il muro del 9-9. Un altro muro, stavolta di D'Odorico segna il sorpasso (10-11). Ma dura poco. Bukilic piazza il colpo del 12-11.

La Wash4green approfitta degli sbagli di Firenze e va 12-14. Malual ripaga il favore e un ace regala il 14-15. Knollema mette giù il 18-20. Ma rientra Battistoni e la Wash4green arriva sul 21-21 con Malual. Bertolino centra il net e fa ace. Villani stampa il diagonale del 26-24.

Terzo set

La Monviso sfrutta il servizio di Daviskyba e va 3-6. Ma poi pasticcia e la stessa schiacciatrice bielorussa regala il 10-10. Akrari però non sbaglia un rigore sotto dette ed è 10-12. Daviskyba sbaglia di nuovo per il 12-12. E Malual regala 13-12.

La Wash4green reagisce e Bridi stampa l'ace del 13-15. Il Bisonte rimonta e un muro su Šiftar regala il 16-15. Le padrone di casa non si fermano e vanno sul 20-15. Monviso prova a rientrare nel parziale, ma un muro di Bukilic vale il 25-22.

Quarto set

La Wash4green strappa con il servizio di Malual. Dodson piazza due muri per il 2-6. Bridi schiaccia di seconda il punto dell'8-13. Il Bisonte prova a rifarsi sotto ma gli errori lo condannano al quinto set: Malual mette a terra la palla del 18-25.

Quinto set

Il parziale decisivo è equilibrato. La Monviso strappa con una pipe di Davyskiba (8-10). Dodson spadroneggia sotto rete e le ragazze di Marchiaro si conquistano tre match point. Chiude D'Odorico sfruttando il muro: 12-15.



