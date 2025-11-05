Primo allenamento per Sinner a Torino, Cirio: "Non vediamo l'ora di vederti in campo"

Primo allenamento a Torino per Jannik Sinner, sceso in campo al Circolo della Stampa Sporting. Il numero 1 al mondo si è prima allenato con lo sparring partner ceco Maxim Mrva, per poi proseguire soltanto con il suo team.

Il tennista nel pomeriggio ha incontrato anche il governatore Alberto Cirio, gli assessori regionale al Turismo Paolo Bongioanni e comunale ai Grandi Eventi Mimmo Carretta. "Benvenuto Jannik Sinner, - commenta il presidente - Torino e il Piemonte non vedono l’ora di vederti in campo, insieme agli altri campioni delle Nitto Atp Finals".

"È tutto pronto per questa nuova esaltante edizione" conclude Cirio. Il torneo, dove gareggeranno i migliori otto tennisti al mondo, è in programma dal 9 al 16 novembre all'Inalpi Arena.