Questa sera (ore 21) è tempo di TIME OUT WOMEN; Ospiti Anghilante, Taborelli e Costantino

Questa sera a partire dalle ore 21 occhi puntati sull’ultimo appuntamento del 2025 di “TIME OUT WOMEN”, il programma sul volley femminile di serie A del gruppo editoriale More News. Il format di approfondimento sportivo, giunto alla 10a puntata stagionale, dopo la puntata odierna si fermerà per due settimane in occasione delle festività natalizie, per poi riprendere venerdì 9 gennaio 2026. Negli studi cuneesi verrà a trovarci il dirigente della Honda Cuneo Granda Volley, nonché editore e fondatore del gruppo editoriale More News Enrico Anghilante. I conduttori Matteo La Viola e Lidia Bonifazi si collegheranno con la Sicilia, dove aldilà dello Stretto ci sarà il presidente della Gruppo Formula 3 Messina Fabrizio Costantino, di recente eletto vice presidente per la serie A2 della Lega volley. Il secondo collegamento, invece, sarà con l’opposto della Futura Giovani Busto Arsizio Veronica Taborelli. Nel corso della puntata andranno in onda le interviste raccolte nel corso della settimana con protagoniste Bianca Orlandi (Futura G. Busto Arsizio), Binto Diop (Honda Cuneo), Alice Torcolacci (EuroteK Laica Uyba) e Sofia D’Odorico (Wash4green Monviso). Ricordiamo che TIME OUT WOMEN va in onda in diretta tutti i venerdì sera, a partire dalle ore 21, ed è visibile sulle home-page e sulle pagine Facebook di Targatocn.it, Piazzapinerolese.it, ilbustese.it, Torinoggi.it, Lavocedialba.it, su Volleyball.it e anche sulla pagina Youtube di Targatocn.it e di DixTv.it.