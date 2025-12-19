Volley A1/F: la Wash4green Monviso al tour de force per la salvezza

Si inizia con Macerata, poi Perugia, Cuneo e Firenze. Quattro scontri diretti in 15 giorni per camminare spediti verso la salvezza dopo un inizio di stagione complicato, che ha portato anche all’esonero di coach Michele Marchiaro. La Wash4green Monviso Volley si trova di fronte a un tour de force dove l’imperativo è fare più punti possibili, per cercare di recuperare terreno e superare le dirette concorrenti per la salvezza.

Domani, sabato 20, alle 20,30, al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte arriva Macerata, sconfitta all’andata, in trasferta per 0-3. Una delle migliori partite della stagione, ma stavolta le marchigiane partono forti di 3 punti in più in classifica (14 a 11) e di una forma che le ha permesso di giocarsi due tie-break nelle ultime due giornate, battendo Bergamo e perdendo con Cuneo. Dopo Macerata, martedì 23 dicembre, sarà la volta di Perugia, sempre al Pala Bus Company. Sarà un’occasione di riscatto della gara di andata, persa per 3-1 in terra umbra.

Il giorno di Santo Stefano le monvisine saranno a Cuneo per il derby. Poi pausa fino al 4 gennaio, quando a Villafranca Piemonte arriverà Firenze.