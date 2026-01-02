Ucraina, Zelensky: "Il 3 riunione su accordo pace con Paesi Ue e Usa"

(Adnkronos) - L'Ucraina si prepara a ospitare un nuovo ciclo di colloqui di alto livello sulla sicurezza con i partner occidentali, a dimostrazione dello sforzo diplomatico per arrivare a una soluzione del conflitto con la Russia.

''Il 3 gennaio si terrà una riunione dei consiglieri per la sicurezza nazionale. Si tratta della prima riunione di questo tipo in Ucraina e si concentra sulla pace. Parteciperanno rappresentanti europei e ci aspettiamo che anche il team americano si unisca online. Quindici paesi hanno confermato la loro partecipazione, insieme a rappresentanti delle istituzioni europee e della Nato'', ha annunciato su 'X' il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

''Il 5 gennaio si terrà poi una riunione dei capi di stato maggiore delle forze armate. La questione principale sono le garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Politicamente, quasi tutto è pronto ed è importante definire ogni dettaglio su come funzioneranno le garanzie in aria, a terra e in mare, se riusciremo a porre fine alla guerra. E questo è l'obiettivo principale'', ha aggiunto.

''Il 6 gennaio si terrà una riunione a livello di leader: leader europei e leader della Coalizione dei Volenterosi. Ci stiamo preparando ora per garantire che l'incontro sia produttivo, che il sostegno aumenti e che ci sia maggiore fiducia politica sia nelle garanzie di sicurezza che nell'accordo di pace'', ha concluso Zelensky.