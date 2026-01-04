Sport - 04 gennaio 2026, 18:56

Volley A1/F: Il Bisonte scala il Monviso

Una vittoria piena di Firenze inguaia la Wash4green

(Foto di Christian Bosio)

Tre punti pieni che sprofondano la Wash4green Monviso Volley in una lotta per non retrocedere molto complicata. Il Bisonte Firenze fa la partita della vita a Villafranca Piemonte e porta a casa un preziosissimo 1-3. 

Primo set
Nica parte con Harbin al posto di Malual. Dopo un inizio punto a punto Bukilic e Acciarri portano Firenze sul 4-7. 
Dodson spara fuori il 9-13 e Knollema piazza il 9-14.
Sul turno di servizio di Harbin arriva la parità (14-14). Ma il muro di Tanase porta Firenze sul 15-17. 
Risponde D'Odorico con l'ace del 19-19. Firenze non ci sta e Knollema mette giù il 19-21, mentre Acciarri piazza un altro ace per il 19-22.
Knollema regala 3 set point e Tanase completa l'opera: 21-25.


Secondo set
Malual in campo al posto di Harbin. Ricezione lunga e Firenze si porta sul 4-6. Il sorpasso arriva con una pipe di Daviskyba (8-7) e D'Odorico e Malual portano le monvisine sul 10-7. Sempre l'opposta mette giù l'1-2 del 14-9. Dodson stampa il muro del 16-10. Il +7 arriva con Malual (19-12). Il parziale lo chiude Daviskyba (25-20).


Terzo set
Partenza choc di Firenze che si porta sull'1-6. Il vantaggio sale al +6 con Acciarri (3-9). Daviskyba si consegna al muro del 4-11. La confusione regna nel campo della Monviso che scivola a -9 (8-17). Le bisontine non hanno problemi a portare a casa il parziale con Knollema (14-25). 


Quarto set
Le monvisine partono con un piglio diverso e vanno avanti 6-3. Il turno in battuta di Knollema riporta la parità (6-6). Sylves dopo un lungo scambio mette giù l'11-9. Ma Knollema mette la freccia (11-12). Un check contestato assegna un muro in a Firenze per il 13-15 e a ruota arriva il 13-16. Ma Dodson stampa il monster block del sorpasso (17-16). Tanase spara out il 19-17. Firenze non si abbatte e infila un filotto di 3 punti. Il finale è conteso. Acciarri spara in rete il servizio e arriva il set point Monviso, sprecato da un errore in battuta di Malual. Firenze invece chiude alla prima occasione: 24-26.

Marco Bertello

