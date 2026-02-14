Volley A1/F: dopo l’impresa con Chieri, la salvezza passa dalle Marche [FOTO]

Le Marche sono lo snodo decisivo del campionato della Monviso Volley e Vallefoglia è la squadra che può decidere la partita salvezza.

Domani, domenica 15, alle 17, al Pala Megabox di Pesaro, la Wash4green deve trovare punti pesanti per la salvezza.

Dopo l’impresa di mercoledì con Chieri, trascinata da Kindermann (23 punti, mvp) e Dodson (17), le nubi nere che si addensavano sul Viso si sono temporaneamente allontanate, ma la permanenza nella massima serie è ancora una partita tutt’altro che chiusa.

Le monvisine hanno sorpassato Cuneo, pur essendo entrambe a 20 punti, grazie a un miglior quoziente set e attualmente sono terz’ultime. Appena fuori dalla zona retrocessione. Ma il calendario presenta diverse incognite e diversi scenari.

Se Cuneo perdesse 3-0 o 3-1 a Novara e la Wash4green incamerasse tre punti nelle Marche, la salvezza sarebbe matematica. E Cuneo dovrebbe sperare nel crollo di Macerata, che è a quota 21, per difendere la categoria.

Se invece le monvisine non riuscissero a fare bottino pieno, sarà sempre Vallefoglia a poter indirizzare la partita retrocessione, perché nell’ultima giornata sarà ospite proprio di Cuneo.

Che servano punti dalle Marche è anche chiaro per un altro motivo. L’ultima giornata riserva alla Wash4green sua maestà Conegliano in trasferta e pensare di fare punti in Veneto è molto complicato. Mentre le dirette concorrenti hanno partite più abbordabili: se Cuneo appunto attende Vallefoglia, Macerata andrà in trasferta a Bergamo.