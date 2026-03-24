"Sport e solidarietà connubio vincente": presentato a Torino il Torneo "4xBaseball" [VIDEO]

4xBaseball nasce con l’obiettivo di trasformare un torneo sportivo in un progetto più ampio capace di unire competizione internazionale, promozione del territorio, inclusione e diffusione della cultura sportiva.

Al centro della manifestazione c’è un torneo internazionale che vedrà affrontarsi tre selezioni Under 18 di alto livello – Italia, Francia e Argentina – protagoniste di un triangolare che porterà in Piemonte alcuni dei migliori interpreti del baseball europeo e sudamericano. L’idea è quella di offrire partite spettacolari e tecnicamente elevate, ma anche di raccontare al grande pubblico uno sport che, pur essendo tra i più diffusi al mondo, in Italia è ancora poco conosciuto.

Il concept del 4xBaseball va però oltre la dimensione puramente agonistica. Il torneo è pensato come una vera e propria kermesse sportiva e culturale, in grado di coinvolgere il territorio attraverso una rete di eventi collaterali dedicati alla divulgazione, al benessere e ai valori educativi dello sport. Accanto alle partite sono previsti incontri, momenti formativi e iniziative rivolte ai giovani, con l’obiettivo di trasmettere valori fondamentali come collaborazione, rispetto, inclusione e spirito di squadra.

Un elemento centrale del progetto è l’attenzione all’inclusione e allo sport accessibile. All’interno della manifestazione è prevista una giornata dedicata allo sport per persone con disabilità, che saranno protagoniste di una partita e di momenti di incontro con il pubblico. L’iniziativa viene realizzata in collaborazione con realtà sanitarie e associative impegnate nel promuovere l’attività sportiva come strumento di integrazione e crescita personale.

Il torneo coinvolgerà inoltre attivamente le scuole del territorio, che parteciperanno alla cerimonia inaugurale e alle attività educative legate alla giornata dedicata al baseball e alla disabilità. In questo modo il 4xBaseball diventa anche un’occasione formativa per le nuove generazioni, dimostrando come lo sport possa essere un potente strumento di aggregazione, inclusione e crescita sociale.

Le dichiarazioni a margine della conferenza di presentazione, svoltasi nella Sala Trasparenza del Grattacielo della Regione Piemonte (GUARDA IL VIDEO)

Sport

Il Torneo in memoria di Michele Rosso

4xBaseball viene intitolato alla memoria di Michele Rosso, dirigente sportivo che già alla fine degli annI Settanta importò il gioco in Piemonte, ed in particolare a Mondovì, con un'associazione sportiva pionieristica che nel corso degli anni ampliò la sua attività creando un'opportunità sportiva ulteriore sul territorio.

Questa realtà oggi si chiama JFK Mondovì – che conta di due prime squadre, una in serie B e una in serie C, con un nutrito Settore giovanile - e in occasione del cinquantenario della sua attività ha deciso di organizzare questa grande kermesse intitolandola proprio a Michele, scomparso lo scorso anno.

Il Torneo si sviluppa attraverso alcune delle principali strutture dedicate al baseball del territorio, con l’obiettivo di valorizzare gli impianti sportivi locali e creare una rete di location coinvolte nella manifestazione. Il fulcro dell’evento sarà il campo da baseball di Mondovì, che rappresenterà il cuore della competizione e ospiterà i momenti più significativi del torneo, a partire dalla cerimonia inaugurale del 29 marzo 2026 fino alla finale prevista il 3 aprile 2026, seguita dalla cerimonia di premiazione e dalla festa conclusiva della manifestazione.

Accanto a Mondovì, anche Torino – con l'impianto di Passo Buole - sarà coinvolta nell’organizzazione delle partite del triangolare internazionale, contribuendo ad ampliare la dimensione territoriale dell’evento e a rafforzare la collaborazione tra le diverse realtà sportive piemontesi. Gli impianti sportivi diventeranno così non solo luoghi di competizione, ma anche spazi di incontro tra atleti, pubblico e operatori del settore.

Il calendario del torneo prevede l’arrivo delle squadre e delle delegazioni internazionali tra il 26 e il 28 marzo 2026, mentre la cerimonia di apertura si svolgerà il 29 marzo presso il campo di Mondovì. Sarà un momento di spettacolo e di coinvolgimento del territorio, un evento suggestivo che celebrerà non solo lo sport ma le eccellenze locali. Le partite del torneo inizieranno il 30 marzo e proseguiranno nei giorni successivi fino alla finale del 3 aprile, che decreterà la squadra vincitrice della manifestazione. La partenza delle delegazioni è prevista per il 4 aprile 2026, a conclusione di una settimana di sport internazionale dedicata al baseball.

Inclusione

Una giornata dedicata ai disabili

All’interno del programma del 4xBaseball, una particolare attenzione è dedicata al tema dell’inclusione e al valore sociale dello sport. In questa prospettiva, il 2 aprile sarà interamente dedicato alla Giornata dell’Inclusione, un momento pensato per dimostrare concretamente come il baseball e l’attività sportiva possano diventare strumenti di partecipazione, crescita personale e integrazione.

Protagonisti in campo saranno due autorevoli realtà che operano in questo campo.

Ci sarà il Progetto Casa Base Baseball5, un’iniziativa nata nel 2022 con l’obiettivo di offrire a bambini e bambine con disturbi del neurosviluppo la possibilità di praticare sport in un contesto accessibile e strutturato. Il progetto, sviluppato in collaborazione con la Dr-Agon di Torino e con la Neuropsichiatria Infantile dell’ASL Città di Torino, utilizza il Baseball5, una versione semplificata del baseball che prevede l’uso della sola palla e una struttura di gioco chiara e facilmente leggibile dal punto di vista visivo. Questo permette ai partecipanti di avvicinarsi allo sport in modo graduale e inclusivo. Le attività non si limitano all’aspetto tecnico, ma lavorano anche sul movimento, sul rispetto delle regole e sulla dimensione relazionale del gioco. Gli allenamenti sono seguiti da un’équipe multidisciplinare composta da neuropsichiatra infantile, psicologo, educatore professionale e staff tecnico, creando un percorso che coinvolge anche le famiglie attraverso momenti di confronto e condivisione.

Accanto a questa esperienza sarà presente anche AIBXC – Associazione Italiana Baseball giocato da Ciechi, una delle realtà più importanti a livello internazionale nello sviluppo dello sport per persone non vedenti e ipovedenti. Fondata negli anni Novanta, l’associazione ha avuto un ruolo fondamentale nella diffusione del Baseball per ciechi (BXC), una disciplina sportiva adattata che mantiene i principi del baseball tradizionale ma introduce alcune modifiche per permettere la partecipazione di atleti con disabilità visiva. Tra queste, l’utilizzo di una speciale palla sonora con piccoli sonagli all’interno, che consente ai giocatori di orientarsi e individuare la traiettoria della pallina durante il gioco. Attraverso la propria attività sportiva e associativa, AIBXC promuove lo sport come strumento di inclusione, autonomia e crescita personale per le persone con disabilità visiva. L’associazione coordina e sostiene un movimento sportivo che in Italia coinvolge diverse società e numerosi atleti, organizzando campionati nazionali, attività giovanili e iniziative di promozione dello sport inclusivo.

L'evento si concluderà in serata presso la Sala incontri della Provincia di Cuneo, con un momento di incontro e dialogo organizzato insieme alla Fondazione Luis Sojo. L’evento metterà il pubblico a confronto con alcune grandi figure della storia della Major League Baseball, tra cui Luis Sojo, Orlando Hernández “El Duque” e Omar Vizquel, che racconteranno le proprie esperienze sportive e il lavoro portato avanti dalla fondazione nel campo della solidarietà e della promozione dei valori educativi dello sport. Sarà un’occasione per riflettere su come il baseball possa diventare non solo competizione e spettacolo, ma anche uno strumento di impegno sociale e di costruzione di opportunità per le nuove generazioni.

Solidarietà

Un torneo benefico al Golf Club Cherasco

Accanto alla dimensione sportiva e culturale del 4xBaseball, la manifestazione dedica uno spazio significativo anche alla solidarietà, con un’iniziativa benefica che unisce sport, partecipazione e sostegno concreto al territorio. Il 28 marzo il Golf Club di Cherasco ospiterà infatti un torneo speciale che vedrà protagonisti sportivi, ospiti e appassionati riuniti in una giornata all’insegna dello sport e della beneficenza. L’evento rappresenta uno dei momenti collaterali più importanti della manifestazione e si inserisce pienamente nello spirito del 4xBaseball, che vuole promuovere non solo la competizione sportiva ma anche i valori di responsabilità sociale e impegno verso la comunità.

Alla giornata parteciperanno anche alcuni grandi protagonisti del baseball internazionale, legati alla Fondazione Luis Sojo, tra cui l’ex campione della Major League Luis Sojo, insieme ad altri nomi illustri del baseball mondiale come Orlando Hernández “El Duque” e Omar Vizquel. La loro presenza contribuirà a rendere l’iniziativa un momento di incontro tra sportivi, istituzioni e pubblico, creando un ponte tra il grande baseball internazionale e il territorio piemontese.

Il torneo di golf non sarà soltanto un evento sportivo, ma soprattutto un’occasione di raccolta fondi: l’intero ricavato dell’iniziativa sarà infatti devoluto all’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, uno dei principali centri italiani di riferimento per la cura dei bambini e per la ricerca in ambito pediatrico. Attraverso questa iniziativa il 4xBaseball conferma la propria volontà di utilizzare lo sport come strumento di solidarietà e di sostegno a progetti di grande valore sociale.

La giornata di Cherasco rappresenta così un momento in cui sport e impegno civile si incontrano, dimostrando come eventi sportivi di respiro internazionale possano diventare anche occasioni concrete per generare valore per il territorio e per sostenere realtà fondamentali nel campo della salute e dell’assistenza ai più piccoli.

Le dichiarazioni

Questo torneo nasce per ricordare Michele Rosso, una figura che ha segnato profondamente la storia del baseball nel nostro territorio, e per festeggiare i cinquant'anni di attività della società, tra le più longeve in tutto il Piemonte. Con la realizzazione di 4XBaseball, il nostro obiettivo è costruire un evento che abbia continuità anche negli anni a venire, e che sia capace di unire sport, cultura, inclusione e solidarietà, trasformando Mondovì e il Piemonte in un punto di riferimento internazionale per il baseball. Sarà un momento di incontro tra Paesi, generazioni e storie diverse, nel segno dei valori che questo sport rappresenta, e una grande occasione per Mondovì, il Monregalese, il Cuneese e l'intero Piemonte per svelare al grande pubblico le bellezze e le peculiarità di questo territorio.

Stefano Gazzola, presidente JFK Baseball Mondovì

Enrico Rosso, direttore sportivo JFK Baseball Mondovì

Siamo felici di poter ospitare sul nostro territorio un appuntamento dal respiro internazionale e dai risvolti benefici come il 4xBaseball, efficace veicolo di promozione turistica ma, soprattutto, incisivo strumento di inclusione e aggregazione sociale. Nei giorni in cui, per la prima volta nella storia, l’Italia raggiunge la semifinale del World Baseball Classic, poter contare su di un evento di così ampia portata mediatica e qualitativa, consente alla nostra città di proiettarsi sul palcoscenico nazionale grazie alla visione e alla competenza di una società come la JFK Mondovì. Grazie, dunque, a tutti coloro che da mesi stanno lavorando alla buona riuscita della manifestazione: crediamo che il 4xBaseball sia il modo migliore per celebrare e ricordare la memoria del compianto Michele Rosso

Luca Robaldo, sindaco della Città di Mondovì

Alessandro Terreno, assessore allo Sport della Città di Mondovì

Sarà un grande evento che farà incontrare le nazionali di Argentina, Francia e Italia. Ci saranno gli appassionati che verranno a seguire gli incontri, si parlerà del Piemonte della provincia di Cuneo, di Mondovì. Sarà un’azione mediatica importante. E poi c’è la capacità - che abbiamo - di saper accogliere bene: quando gli atleti e i loro accompagnatori torneranno nelle loro terre racconteranno del Piemonte, dei suoi prodotti e dei suoi sapori. È una gara che vinciamo quasi sempre, perché la cucina del Piemonte è la migliore del mondo. E questo è un messaggio che possiamo trasferire sui grandi eventi, una delle linee guida di questa 12ª legislatura della Regione Piemonte. Stiamo lavorando per far crescere sempre di più l’immagine di un territorio che offre una capacità produttiva unica e straordinaria ma che non è ancora percepito come merita nella sua eccezionalità produttiva. Grandi eventi come questo sono funzionali a far conoscere il Piemonte come regione internazionale, ma è altrettanto importante sostenere lo sport radicato sul territorio per il valore più importante che esso sa trasferire aggiungendosi alla scuola e alla famiglia: competere per traguardare la vittoria ma coltivare la capacità di reagire ai momenti di difficoltà, di rispettare l’avversario e coltivare il senso di comunità. Sono valori che lo sport ti insegna e ti trasferisce, ma che poi ti porti nella vita e ti aiutano a crescere. Per questo dobbiamo lavorare sempre più sullo sport di base, dove andremo a incentrare il grosso delle nostre risorse e del nostro impegno per far sì che tutti i giovani possono avere la possibilità di fare sport e di assimilare quei valori che poi li aiuteranno a crescere nella vita. E su questo vi garantisco che la Regione vi camminerà a fianco.

Paolo Bongioanni, assessore regionale Commercio, Agricoltura e cibo, Parchi, Caccia e pesca, Peste suina, Turismo, Sport e post-olimpico

La cerimonia di inaugurazione dell'evento si svolgerà domenica 29 marzo, presso il campo del JFK Mondovì in località Passionisti, a partire dalle 19.

Per aggiornamenti e dettagli: piemontesport,org; jfk.bc.mondovi@gmail.com ; Instagram: @jfkbaseballmondovi