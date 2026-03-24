Volley A2/F: da Farina a Ribechi, prende forma la nuova Monviso

Sulle pagine social della società si stanno susseguendo gli addii di lusso, ma dietro le quinte si lavora già alla futura rosa con cui tentare la risalita in A1.

La Monviso Volley ha salutato Akrari e D’Odorico, con la prima diretta a Chieri e la seconda a Scandicci. Poi toccherà a tutte le altre, a partire da Moro che ora è in Nazionale, ma passerà a Novara. La retrocessione ha costretto a rifondare da zero il gruppo, sotto la guida di coach Andrea Giovi, ex Perugia, che ha riportato le umbre in A1, salvo poi retrocedere anche lui in A2 questa stagione.

In regia è praticamente certo l’arrivo dell’ex perugina Maria Irene Ricci, mentre al centro è attesa Alice Farina, attualmente alla Futura Busto Arsizio. Il nuovo libero dovrebbe essere Manuela Ribechi, in uscita da Scandicci.

Gli altri rumors parlano di Irbe Lazda (Itas Trentino) come opposta, Sveva Parini (San Giovanni in Marignano) seconda centrale e delle schiacciatrici Aurora Pistolesi (Costa Volpino) e Alyssa Enneking (Futura Busto Arsizio).