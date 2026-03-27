Gli Juniores del curling si radunano a Pinerolo nel nome di Clement

Diciotto squadre, oltre 100 atleti e un impatto economico sulle attività del territorio. Oggi al Palacurling di viale Grande Torino a Pinerolo è partita la tre giorni dell’International Junior Bonspiel, che si chiuderà domenica 29 marzo.

La manifestazione juniores è organizzata da un comitato composto da tre realtà cittadine: Curling Club Pinerolo, Virtus Piemonte e C.C. Fireblock. Il memorial è dedicato a Gian Piero Clement, ex assessore allo sport comunale, che si è battuto per portare il curling olimpico a Pinerolo, nel 2006.

I numeri dell’evento parlano di 103 ospiti internazionali, che provengono da templi della disciplina, come Fussen, Dumfries, Berna e St. Gallen, 344 pernottamenti più un indotto generato da supporter e appassionati.

“Oltre all'aspetto agonistico, ci preme sottolineare come lo sport sia uno strumento fondamentale per la promozione turistica – commentano con soddisfazione dal comitato organizzatore –. Vedere le nostre strutture ricettive piene e accogliere visitatori da realtà internazionali variegate è il segno che Pinerolo sa essere una meta attrattiva e pronta per i grandi eventi internazionali”.