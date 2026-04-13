Frontiers, la prima convention dedicata all'industria del contenuto al Circolo dei lettori

Frontiers - The Content Industry Summit, la prima convention interamente dedicata all'industria del contenuto organizzata da ICCI - Italian Cultural Content Industry - ETS, in partnership con Biennale Tecnologia, arriva il 17 e il 18 aprile al Circolo dei lettori.

Frontiers si rivolge a imprese, professionisti e professioniste della filiera culturale e di produzione di contenuti e offre loro 60 incontri con 150 relatori per un momento di aggiornamento, confronto, formazione, networking e business - toccando temi che vanno dall'intelligenza artificiale alla saggistica, passando per il mondo degli archivi, del turismo culturale e del gaming.

Frontiers è reso possibile grazie al supporto e alla collaborazione di numerosi partner istituzionali, quali Regione Piemonte, Camera di Commercio di Torino nel ruolo di Host Sponsor, Biennale Tecnologia, Ceipiemonte.

L'iniziativa si colloca nell'ambito delle azioni del percorso di candidatura di Torino a Capitale Europea della Cultura 2033.