Torino capitale del volley europeo: il trofeo della Champions League tra Comune e Regione

Torino si prepara a vivere un fine settimana da capitale dello sport internazionale con le Final Four della CEV Champions League maschile di pallavolo, in programma sabato 16 e domenica 17 maggio all’Inalpi Arena. Alla vigilia dell’evento, il trofeo della massima competizione europea per club ha fatto tappa prima a Palazzo Civico e poi al Grattacielo Piemonte, simbolicamente accolto dalle istituzioni cittadine e regionali.

Il trofeo in Comune: Torino pronta alla grande sfida

Nella giornata di vigilia, il trofeo della Champions League è stato esposto a Palazzo Civico, dove è stato accolto dal sindaco, Stefano Lo Russo, e dall’assessore allo Sport e Grandi eventi, Domenico Carretta.

"È con grande piacere che accogliamo il trofeo della CEV Champions League a Palazzo Civico – ha dichiarato Lo Russo –. Le Final Four sono un appuntamento di altissimo profilo sportivo e rappresentano un’ulteriore conferma della capacità di Torino di attrarre e organizzare grandi eventi internazionali".

Sulla stessa linea l’assessore Carretta, che ha sottolineato il valore dell’appuntamento per la città: "Torino è pronta ad ospitare un nuovo evento di grande volley all’Inalpi Arena. I tifosi troveranno una città capace di accogliere e conquistare per bellezza e ospitalità".

Tappa al Grattacielo Piemonte: il sostegno della Regione

Il trofeo ha poi raggiunto il Grattacielo Piemonte, sede della Regione, dove è stato accolto dal presidente Alberto Cirio.

"Ospitare questo evento a Torino e in Piemonte rappresenta un nuovo importante risultato della nostra strategia per attrarre grandi manifestazioni sportive – hanno dichiarato Cirio e l’assessore regionale allo Sport, Paolo Bongioanni –. Il Piemonte si conferma ancora una volta capitale internazionale dello sport, capace di offrire strutture e organizzazione all’altezza dei più grandi eventi mondiali".

Per la Regione, la Final Four rappresenta anche un’opportunità di promozione territoriale e di valorizzazione del sistema sportivo ed economico piemontese.

Le Final Four all’Inalpi Arena: il programma

A contendersi il titolo europeo saranno quattro tra le migliori squadre del continente: i campioni in carica della Sir Sicoma Monini Perugia, i polacchi del PGE Projekt Warszawa e dell’Aluron CMC Warta Zawiercie e i turchi dello Ziraat Bankkart Ankara.

Il programma all’Inalpi Arena prevede le semifinali sabato 16 maggio: alle 17.00 Warszawa-Perugia e alle 20.30 Zawiercie-Ankara. Domenica 17 maggio si disputeranno la finale per il terzo posto alle 17 e la finalissima alle 20.30 che assegnerà il titolo 2026 della CEV Champions League maschile.

Torino al centro del volley europeo

L’evento sarà trasmesso in diretta su Sky Sport, NOW e DAZN e porterà in città migliaia di appassionati, confermando Torino e il Piemonte come uno dei principali poli italiani per i grandi eventi sportivi internazionali.