Sipario sulla prima edizione della Decathlon Wansport Padel Cup: a Torino trionfano lo sport e le stelle del calcio

Si è conclusa in un fine settimana all'insegna di sport, tecnologia e senso di comunità la prima edizione della Decathlon Wansport Padel Cup, uno dei più imponenti tornei diffusi mai organizzati a livello nazionale. Le fasi finali, disputate al Palavillage di Grugliasco e al Motovelodromo di Torino, hanno rappresentato il culmine di un percorso che ha coinvolto attivamente ben 65 circoli in tutto il Piemonte. Un evento di grande portata, capace di radunare circa 400 persone unendo agonisti, semplici appassionati e intere famiglie.

I campioni della prima edizione

Il verdetto dei campi ha incoronato i vincitori assoluti nelle rispettive categorie, celebrando l'agonismo e il fair play. Per il tabellone maschile la vittoria è andata al duo Cinesi-Capuano, mentre nella categoria femminile hanno alzato la coppa De Bortoli-Ionela. A conquistare il gradino più alto del podio nel misto è stata invece la coppia formata da Cordova-Merla. Un riconoscimento speciale in ambito aziendale è andato poi a Robe di Kappa, che ha trionfato nel torneo corporate.

Spettacolo in campo con le Football Legends

A catturare l'attenzione del folto pubblico è stato senza dubbio l'appuntamento dedicato alle ex glorie del pallone, organizzato in partnership con Italy Padel Tour e Bombeer. Un tabellone che ha visto scendere in campo, per sfide ricche di tecnica e sano divertimento, campioni del calibro di Amoruso, Di Biagio, Di Canio, Budel, Tacchinardi, Brocchi, Annoni e Iuliano. Al termine di un percorso entusiasmante, ad aggiudicarsi il torneo dedicato alle leggende sono stati Luigi Di Biagio e Stefano Torrisi, a dimostrazione di un legame sempre più solido e affascinante tra il mondo del calcio e la gabbia del padel.

Tra racchette intelligenti e solidarietà

L'evento non si è limitato alle sole competizioni sportive, offrendo ai presenti un programma denso di appuntamenti collaterali. Grande interesse ha destato l'anteprima nazionale di Perceptio by Wansport, un'innovativa racchetta intelligente. Grazie all'ausilio dell'intelligenza artificiale e di una rete di sensori, il dispositivo analizza istantaneamente i parametri di gioco, fornendo ai giocatori un quadro dettagliato della propria prestazione al termine di ogni partita.

Spazio profondo anche all'impegno sociale, impreziosito dalla partecipazione dell'Associazione NIDA Onlus. I volontari, regalando momenti di gioco nell'ambito del progetto "Supereroi e Principesse", hanno incontrato i più piccoli e le loro famiglie tra gli stand del village torinese.

A chiusura della manifestazione, il commento che fotografa il successo dell'iniziativa: "Con questa due giorni si chiude un progetto innovativo che ha trasformato l'intero Piemonte in un grande ecosistema sportivo connesso", confermando così la crescita inarrestabile della disciplina in Italia e gettando solide basi per le edizioni future.