Basket, Reale Mutua Basket Torino presenta Lorenzo Benvenuti: esperienza e qualità sotto canestro

Reale Mutua Basket Torino è lieta di annunciare l’ingaggio dell’atleta Lorenzo Benvenuti, che ha sottoscritto un accordo annuale con il club gialloblù

Centro classe 1995, 205 cm di altezza, Benvenuti arriva a Torino dopo l'ultima stagione trascorsa alla Fortitudo Bologna, con cui non ha potuto registrare presenze ufficiali, essendo stato costretto a fermarsi a causa di un infortunio al legamento crociato anteriore e al menisco laterale sinistro rimediato nel corso del precampionato. Nell’annata precedente, aveva disputato un campionato di alto livello con la Sella Cento, risultando uno dei protagonisti della salvezza della formazione emiliana grazie a medie di 10.4 punti e 5.9 rimbalzi a partita.

Dopo aver completato il percorso di riabilitazione, il lungo veterano è ora pronto a tornare in campo, mettendo le proprie qualità e la propria esperienza al servizio del club gialloblù nella stagione che sta per iniziare.

“Sono davvero contento di questa chiamata e ci tengo a ringraziare la società e coach Moretti per la fiducia che hanno mostrato, perché non era scontata dopo una stagione in cui sono rimasto fermo,” le prime parole di Lorenzo Benvenuti dopo aver firmato con la Reale Mutua. “Sono carico, felice di tornare finalmente a giocare a pallacanestro e mi fa ancora più piacere farlo in una città bellissima come Torino, in un palazzetto storico. Non vedo l'ora di iniziare.”

“Lorenzo è un giocatore che non ha bisogno di presentazioni, è un atleta che ha già avuto tanta esperienza ad alto livello,” afferma coach Paolo Moretti. “Sono rimasto colpito dalla sua energia, positività e voglia di tornare a competere ai livelli a cui è abituato. Insieme al nostro staff, di cui mi fido ciecamente, sono certo che avremo le carte in regola per metterlo nelle condizioni di tornare al suo livello e dare un grandissimo contributo alla nostra stagione che sta per iniziare.”

LA CARRIERA DI LORENZO BENVENUTI

Di origini toscane, nato il 29 aprile 1995, Lorenzo Benvenuti si è formato cestisticamente nel vivaio del Don Bosco Livorno, con cui ha fatto anche il suo esordio da senior in Divisione Nazionale B nel 2012/13. Il suo percorso in Serie A2 inizia due stagioni dopo, a Jesi, prima di trascorrere un biennio a Ferentino. Dopo una stagione alla Viola Reggio Calabria, la sua affermazione definitiva come uno dei lunghi più produttivi della categoria arriva nel 2018/19 a Bergamo, dove registra la sua prima stagione in doppia cifra di media per punti (10.9). Una parentesi a Forlì nel campionato interrotto per la pandemia da COVID-19, poi si trasferisce a Scafati dove disputa un campionato di vertice, vincendo una Supercoppa LNP e raggiungendo le semifinali playoff. Successivamente sposa un altro progetto ambizioso, tornando a Forlì per un biennio in cui la squadra romagnola sfiora la promozione in Serie A, perdendo solo in finale contro la Vanoli Cremona. Nell’estate 2023 si trasferisce a Cento: la sua stagione 2023/24 si interrompe bruscamente a causa della lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro, ma recupera al meglio e nel campionato seguente è confermato alla Benedetto XIV: il suo contributo è determinante per il raggiungimento della salvezza (10.4 punti e 5.9 rimbalzi di media). Dopo l’importante stagione a Cento, nell’estate 2025 riceve la chiamata della Fortitudo Bologna, ma in precampionato riporta la lesione del legamento crociato anteriore e del menisco laterale sinistro. Nella stagione 2025/26 quindi intraprende il lavoro di riabilitazione, senza registrare presenze ufficiali con la Fortitudo. Completato il percorso di recupero, Lorenzo non vede l’ora di tornare in campo, con la Reale Mutua pronta ad accoglierlo contando sulla sua esperienza, qualità e ritrovata condizione fisica.