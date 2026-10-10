A 18 anni ha lasciato il calcio ripartendo da zero: ora Mustacchia gioca a pallavolo in serie B

A 18 anni ha abbandonato il calcio per la pallavolo e quest’anno gioca in serie B con la squadra Pallavolo Val Chisone. Marco Mustacchia è una delle ‘eccellenze villafranchesi’ premiate sabato 26 settembre, durante la Sagra dei Pescatori di Villafranca Piemonte. “È stata un’emozione essere premiati davanti al mio paese. È anche un bel riconoscimento per ciò che abbiamo costruito con tutta la squadra” commenta il ventitreenne.

Una decisione sofferta

Per 14 anni Mustacchia ha giocato a calcio ma ad un certo punto si è accorto di aver perso la motivazione: “Non c’era più la stessa passione e gli impegni pesavano. Inoltre pativo l’ambiente che c’è in questo sport” racconta. Così ai 18 anni decide di smettere: “È stata una decisione sofferta. Tuttavia non volevo allontanarmi dall’attività sportiva e grazie al mio amico Daniele Bermani mi sono avvicinato alla pallavolo, partendo da 0”.

La sua prima esperienza, nel 2021, è nell’under 19 del Volley Savigliano e poi passa al Volley Chisola di Candiolo che gioca in serie C: “E qui provo la prima delusione, con la retrocessione della squadra” ricorda.

Entra quindi nella Pallavolo Val Chisone e, nel 2026, arriva la soddisfazione della promozione in serie B.

Da calciatore ad allenatore di volley

La pallavolo per Mustacchia non è un ripiego. Qui ha trovato ciò che gli mancava: “L’ambiente del calcio era diventato troppo pesante mentre in questo sport ho trovato più rispetto, sia verso i compagni di squadra sia verso gli avversari”. E le cause di questa differenza possono essere diverse: “Probabilmente l’assenza di un contatto fisico diretto con gli avversari potrebbe favorire il clima che si respira nel mondo della pallavolo, ma credo che conti di più l’impostazione delle squadre e della dirigenza. Qui si insegna il rispetto già al mini volley”.

E ora tocca a lui infondere questo valore tra i più giovani: “Nel Volley Villafranca sono preparatore atletico della serie D e delle giovanili e primo allenatore dell’under 17 Uisp”.

Diplomato al liceo scientifico Bodoni di Saluzzo, Mustacchia ha frequentato le elementari e le medie in paese. “Ora sto frequentando Scienze motorie all’Università degli studi di Torino e nel frattempo lavoro alla palestra Kinesis di Saluzzo” conclude.