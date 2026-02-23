Grande successo per le Final Eight: più di 40 mila spettatori e impatto economico di 12,5 milioni di euro: "Torino ha fame di basket"

La passione per il grande basket si è accesa a Torino: sono stati più di 40 mila gli spettatori alle Final Eight di basket nei quattro giorni della competizione. La Lega Basket Italia ha registrato ben 40.014 presenze totali, di cui 12.597 per la finale di domenica, un record assoluto per una finale di Coppa Italia. L'obiettivo annunciato è stato superato, dimostrando che a Torino non c'è spazio solo per calcio e tennis.

Venerdì hanno popolato l'Inalpi Arena ulteriori 3000 spettatori - il massimo consentito per un evento gratuito - per la finale della IBSA NextGen Cup e la partita-spettacolo LBA Showtime Game, che ha visto sfidarsi Andrea Bargnani, Marco Belinelli e stelle dello sport e dello spettacolo come Gianluca Gazzoli, Pierluigi Pardo e molti altri. Sui canali LBA l'incontro ha generato 8,2 milioni di visualizzazioni.

Ritorno sul territorio di 12,5 milioni di euro

Dall'analisi compiuta da StageUp, l'impatto economico stimato sul territorio è stato di 12,5 milioni di euro, con una crescita del +3,5% rispetto al 2025. Il dato relativo al moltiplicatore degli investimenti dei partner istituzionali (Regione Piemonte, Città di Torino e Camera di commercio di Torino) ha raggiunto quota 18.5: ciò significa che ogni 100 euro investiti ne sono rientrati 18.500. Lo scorso anno l’indice si attestava a 17.9, mentre uno studio del 2023 sugli eventi sostenuti dalla Regione indicava un moltiplicatore medio pari a 12.0.

Gherardini: "Torino ha fame di basket"

"Va dato credito a chi mi ha preceduto ed alle scelte che sono state fatte – ha dichiarato il Presidente LBA Maurizio Gherardini in apertura della conferenza stampa che ha anticipato la finale – E dare il giusto merito a Torino, una città che ha fame di basket ed un territorio che ha risposto magnificamente, sia a livello di istituzioni che di interesse e di pubblico. Un'iniziativa insolita come l’LBA Showtime Game ha creato prima attesa e poi presenze, ennesima conferma che c'è voglia di basket e di ciò che sa generare anche fuori dal campo".

Il futuro della Final Eight a Torino

Per la prossima stagione è ancora tutto da decidere, ma l'organizzazione delle Final Eight a Torino in questi anni è piaciuta alla Lega Basket: "Sono attualmente in corso dialoghi con gli Enti territoriali. Nelle prossime settimane è previsto un debrief con le Istituzioni per valutare margini e volontà di proseguire un rapporto di collaborazione. Ad oggi, si è dimostrato virtuoso e vincente".