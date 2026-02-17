Torino si prepara alle Final Eight, il trofeo fa tappa al Grattacielo: "Puntiamo al sold out"

Torino si prepara a vivere il grande basket: dal 18 al 22 febbraio tornano alle Inalpi Arena le Final Eight. Alla vigilia del torneo - che vedrà sfidarsi le otto migliori squadre italiane - il trofeo ha fatto tappa questa mattina al Grattacielo della Regione, mentre domani è atteso a Palazzo Civico.

Ad accogliere la coppa i giovani e le giovane cestite della San Mauro Basket, della polisportiva Gandhi e Reba - che fanno parte del progetto Torino Nord Academy - e della CH4. "Qui in Piemonte- ha detto Marco Loi, dirigente delle Lega Basket - ci sentiamo a casa: questa regione ci accoglie da 4 anni".

Obiettivo sold out

Dal punto di vista dei biglietti, sono già stati venduti 35mila ticket, ma "contiamo di raggiungere i 40mila e fare così sold out. In Piemonte c'è una grande passione per il basket e quindi numeri lo confermano".

Dal punto di vista economico, come conferma Loi, le Final Eight generano valore per il Piemonte. Comune e Regione hanno stanziato a sostegno dell'iniziativa 500mila euro. "Questo evento - hanno chiarito dalla Lega Basket - porta sul territorio venti volte tanto rispetto a quanto investito".

"Piemonte investe sui grandi eventi"

"Eventi di questo tipo - ha chiarito il governatore Alberto Cirio - fanno bene allo sport, aiutano l'economia ed il turismo: con le Final Eight otto tifoserie da tutta Italia vengono qui". "Non si tratta solo di appassionati, ma anche di turisti pranzeranno nei nostri ristoranti e visiteranno i nostri musei: è un meccanismo che funziona. Non è casuale che questo accada in Piemonte, che si candida, investe ed ottiene questi grandi eventi", ha concluso il presidente.