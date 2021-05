Diffamò Caselli, il leader No Tav prosciolto per prescrizione

E' stato prosciolto per intervenuta prescrizione Alberto Perino, uno dei leader storici del movimento No Tav della Val di Susa, a processo a Milano per diffamazione per due interventi video del 2013 nel blog di Beppe Grillo.

In quei filmati, Perino diceva "Sono loro gli eversori terroristi", riferendosi all'allora procuratore capo di Torin Gian Carlo Caselli e ad altri pm titolari delle indagini su alcuni antagonisti che si opponevano alla linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione.

La prescrizione è intervenuta pochi giorni fa, dopo che il processo aveva subito numerosi rinvii dovuti a legittimi impedimenti per motivi di salute delle parti offese.