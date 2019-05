Parco della Salute di Torino, Salizzoni avverte: “Il progetto dipende da come andranno le elezioni”

Il Parco della Salute è un progetto fondamentale per il mondo sanitario piemontese, ma il rischio che possa non realizzarsi è concreto. A dirlo è Mauro Salizzoni, medico e professore universitario candidato alle elezioni regionali nella lista del governatore uscente Sergio Chiamparino.

Secondo Salizzoni infatti, il risultato delle elezioni del 26 maggio sarà uno step fondamentale per la realizzazione o meno del Parco della Salute. Un progetto fortemente voluto dal centro sinistra, quanto contestato e osteggiato dal centro destra e dal M5S. Per Salizzoni molto “dipenderà da come andranno le elezioni, in quanto dalla parte contrapposta no vi sono idee chiare e volontà precisa di costruire il Parco della Salute”.