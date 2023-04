In arrivo nel Torinese tre eventi d’arte da non perdere con Writer Chiuto e Fabiana Macaluso Art Director

“ HIP HOP ART AND NEON ART ”, dall'1 all'8 maggio, è una mostra a ritmo di pennellate Hip Hop con tele in stile (metaforicamente parlando) del noto Writer internazionale Chiuto , che proprio quest’anno festeggia i suoi 40 anni di carriera artistica con molti riconoscimenti da critici molto importanti tra i quali citiamo, Vittorio Sgarbi, Philippe Daverio e Guido Folco e, nel ramo del Writing dalla Zulù Nation, è tra i padri fondatori, storicizzato presso Fundacion Paurides di Alicante. Nel luglio 2001 anche PAPA Giovanni Paolo II ha benedetto Chiuto e i Writer Polacchi definendoli “messaggeri di Dio” come riportato dall’Osservatore Romano, quando furono invitati a dipingere all’interno della Cappella Sistina su appositi pannelli.

Chiuto Writer, artista internazionale ha seminato la sua arte in tutto il mondo anche presente come figura d’insegnante d’arte in progetti molto importanti tra i quali: il progetto SCOOTER 2010 con il Comune di Nichelino ideato dall’Assessore Diego Sarno e l’Assessore alle Politiche Sociali Nora Merlo con l’obiettivo di riqualificare le pareti del sottopassaggio Maxwell-Erasmo da Rotterdam con la presenza, all’inaugurazione, di Don Ciotti di Libera e con il coinvolgimento dei ragazzi diversamente abili degli istituti scolastici; altro progetto a Chieri con ragazzi del carcere minorile, nel 2001; a Nichelino nel 2014 ha lavorato al progetto “Partecipazione“ a cura del Dottor Riggio all’epoca Sindaco di Nichelino in piazza Camandona dipingendo una mano come simbolo della Liberazione della Palestina e abbellendo alcune fioriere; per il progetto “COOP sociale” 2008 ha dipinto i muri perimetrali dell’ipermercato, situato nel Quartiere Castello di Nichelino; la sua impronta anche nel progetto “Ritmi Urbani” di Moncalieri 2001 con la riqualificazione dei muri esterni della tangenziale di Moncalieri sono tantissimi i progetti di valore sociale ai quali CHIUTO ha collaborato.

Presto sarà pubblicato il libro autobiografico di CHIUTO edito dalla Casa Editrice Montabone, di Milano in collaborazione con SISNET Informatica, a cura di Fabiana Macaluso.

Fabiana Macaluso anche lei artista internazionale poliedrica e attivista in Africa riconosciuta da Accademia in Arte nel Mondo e dal corpo dei carabinieri di Lecce, da Autorità Religiose, ha ricevuto alti riconoscimenti alla carriera artistica e sociale come attivista in Africa.

Fabiana Macaluso, oltre a essere Manager di Chiuto, ha ottenuto quattro storicizzazioni certificate presso Queen Art Studio, Maison D’Art, Fundacion Paurides di Alicante e Maco Museum; è stata premiata da Vittorio Sgarbi ad una Probiennale a Venezia posizionandosi tra i primi posti; vincitrice di tanti premi importanti tra cui IconArt Magazine con esposizione a Dubai ed Abu Dabi, nelle grazie degli Emirati Arabi poi a Panama presso l’università di Belle Arti e in tanti paesi Europei, Africa, America Latina ,Stati Uniti e Oriente.