Incidente in corso Francia: un furgoncino si ribalta su un lato dopo lo schianto

Incidente in corso Francia all'angolo con via Pozzo Strada

Incidente d'auto rocambolesco, pochi minuti fa, in corso Francia, zona Pozzo Strada. Lo schianto, che ha coinvolto un furgone di colore bianco, si è verificato proprio all'incrocio con la via che porta lo stesso nome del quartiere.



Ancora da ricostruire la dinamica che ha portato allo scontro, ma l'effetto dell'impatto è stato evidente, con il mezzo commerciale che si è ribaltato finendo la sua corsa su un lato.



Sul posto sono intervenuti subito i sanitari e i vigili urbani per riportare la situazione in condizioni di sicurezza e normalità.