Giornalismo torinese in lutto per la scomparsa di Vittorio Savoia

Il giornalismo torinese è in lutto per la prematura scomparsa di Vittorio Savoia. Il giornalista e fotografo de La Nuova Periferia è mancato poche ore fa all'affetto di parenti, amici e colleghi ad appena 37 anni, dopo una breve malattia.

Era un nome noto soprattutto a coloro che bazzicavano nella zona di Settimo. E' stato trovato privo di vita stamattina dentro la sua abitazione, dopo che alcuni conoscenti non erano riusciti a mettersi in contatto con lui e per questo avevano dato l'allarme.