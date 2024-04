Il Re 2, torna il prison drama con Luca Zingaretti girato nel Carcere Le Nuove: "Luogo meraviglioso e orribile"

La serie è stata realizzata a Torino con 10 settimane di preparazione e 7 settimane di riprese tra settembre e novembre del 2022. Coinvolti 29 piemontesi sul set, tra cui il location manager Emanuele Perotti.

Location principale è stato il Carcere Le Nuove. "Un luogo meraviglioso, si fa per dire - commenta Zingaretti - credo che gli accadimento restino in un determinato luogo, lo sento proprio. Entrare in uno spazio e respirare l’energia di un certo tipo, hanno aiutato a calarci nei personaggi. Giuseppe poi l’ha fatto diventare uno dei protagonisti della serie, perché l’ha ripreso in maniera fantastica. È stato molto importante”.

“Quello che ho imparato parlando con gli ex detenuti, però è qualcosa che mi ha sorpreso - racconta l'attore -. È un luogo orribile, ma c’è tutto un lato umano nel vivere nel carcere. Le amicizie che nascono diventano per la vita. Quando vivi esperienze così dure queste cementano l’amicizia. Ci sono gesti di grande umanità e grande tenerezza. La prima volta che uno entra nel carcere ad esempio c'è la scena del letto fatto dai compagni di cella, consapevoli di quanto dura è quell’esperienza. Ne sappiamo veramente poco. Nelle carceri italiani c’è una umanità enorme e una grande solidarietà con le sue durezze ovviamente”.

Torino accoglierà di nuovo il cast con una proiezione in anteprima nazionale delle prime due puntate mercoledì 10 aprile, alle ore 21 presso l’Ambrosio Cinecafè, in presenza del regista Giuseppe Gagliardi, dell’attore protagonista Luca Zingaretti e di parte del cast artistico della serie, oltre che la troupe piemontese che ha lavorato alle riprese e le istituzioni locali.

Le riprese sono state realizzate con il contributo de Piemonte Film TV Fund (2022) e con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.

“Il Re” andrà tutti i venerdì in prima serata su Sky e in streaming su NOW.

